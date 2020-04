Die Türkei ist mit das Lieblingsreiseziel der Deutschen. Aber: Was wird aus dem Strandurlaub in diesem Sommer? Für deutsche Touristen stehen die Chancen eher schlecht. Warum? Das erfährst du hier.

Die Türkei und vor allem die Türkische Riviera sind im Frühjahr und Sommer ein beliebtes Urlaubsziel für deutsche Paare und Familien. An den Stränden reiht sich ein Resort ans nächste. Doch aktuell sind die Strände leer und die Hotels geschlossen. Viele ausländische Touristen, darunter auch Deutsche, dürfen derzeit wegen Covid-19 nicht in die Türkei einreisen.

Türkei in Corona-Krise: Einreiseverbot für Deutsche, Flugverkehr eingeschränkt, keine Kreuzfahrtschiffe

Folgende Einschränkungen gelten in der Türkei aktuell nach Angaben des Auswärtigen Amtes:

Die türkischen Behörden haben das Einreiseverbot für mehrere von Covid-19 betroffenen Staaten seit 14. März 2020 auch auf Einreisende aus Deutschland erweitert.

Flüge aus der Türkei in internationale Destinationen sind mindestens bis 20. Mai ausgesetzt, auch der nationale Carrier der Türkei, Turkish Airlines, hat bekanntgegeben, sämtliche Auslandsflüge bis zu diesem Datum auszusetzen.

Die türkischen Land- und Seegrenzen sind seit 19. März 2020 nach Griechenland und Bulgarien geschlossen. Alle Fährverbindungen aus der Türkei nach Griechenland wurden eingestellt.

Die Bewegungsfreiheit in der Türkei ist stark eingeschränkt.

Die türkischen Landes- und Seegrenzen sind geschlossen, Kreuzfahrtschiffe können daher nicht anlegen.

Wann können die Hotels in der Türkei wieder für Touristen öffnen?

In den beliebten Urlaubshotspots in der Türkei zeigt sich das gleiche Bild wie in anderen Ländern: Die Strände sind praktisch menschenleer, die Hotels und Restaurants geschlossen. Wann geht es wieder los mit dem Tourismus? Eine Prognose ist schwierig, weil niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird.

Der türkische Kultur- und Tourismusminister des Landes, Mehmet Nuri Ersoy, sagte: „Hoffentlich werden wir sehen, dass die Tourismusaktivitäten während des Ramadan-Festes wieder beginnen.“ Das Fest, auch bekannt als Eid ul-Fitr, wird Ende Mai gefeiert.

Sommerurlaub in der Türkei für Deutsche ist unwahrscheinlich

Ebenso wie Spanien, Griechenland und Italien soll aber auch in der Türkei zunächst der Inlandstourismus wieder erlaubt werden, bevor sich das Land nach und nach wieder für den internationalen Tourismus öffnen will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

Deutsche Urlauber müssen wohl mit am längsten warten, denn Ersoys Einschätzung nach würden wohl zunächst die Flüge von Asien wieder aufgenommen, gefolgt von Russland und dann erst von Europa.

Deutsche Politiker rechnen nicht mit Auslandsreisen im Sommer

Und deutsche Politiker zeigen sich ohnehin sehr skeptisch, was Auslandsreisen im Sommer 2020 angeht. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Corona-Pandemie empfohlen, einen Sommerurlaub in Deutschland zu planen: „Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen.“ Reisen in die klassischen Urlaubsländern wie Spanien, Italien und Türkei betrachte er als „eher unwahrscheinlich“.

Selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat davon abgeraten, zum jetzigen Zeitpunkt einen Sommerurlaub zu buchen: „Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen.“