Italien – normalerweise zieht es Millionen Deutsche im Sommer zum Urlaub in das Land. Doch was wird aus der Reise in diesem Jahr? Die Regierung hat einen Plan, wie der Tourismus wiederbelebt werden soll.

Die Lieblings-Reiseziele der Deutschen wie Spanien, Griechenland und auch Italien haben ihre Grenzen dicht gemacht – statt Urlaub gibt es Quarantäne.

Lange Schlangen von schwitzenden Touristen vor dem Kolosseum in Rom, überfüllte Wanderwege an der Cinque Terre, Handtuch an Handtuch an den Stränden der Adria-Küste: Diese Bilder wird es in diesem Sommer in Italien nicht geben.

Italien in Corona-Krise: Flugverkehr eingeschränkt, keine Kreuzfahrtschiffe

Das Auswärtige Amt rät nach wie vor drigend von nicht notwendigen Reisen nach Italien ab. In dem Land gilt aufgrund der Covid-19-Krankheitswelle eine Notfallverordnung, die Folge sind gravierende Einschränkungen im Reiseverkehr, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Die zunächst bis zum 13. April 2020 geltenden Maßnahmen wurden bis zum 3. Mai 2020 verlängert. Einschränkungen gelten aktuell nach Angaben der deutschen Vertretung in Italien:

Das Anlegen von Passagier- und Kreuzfahrtschiffen in italienischen Häfen ist verboten.

Der Flugverkehr ist stark eingeschränkt, viele Flüge werden storniert. Einige wenige Verbindungen mit Lufthansa, Alitalia und Eurowings gibt es noch.

FlixBus-Verbindungen sind eingestellt.

Züge zwischen Italien und Österreich (sowohl über Brenner als auch über Tarvisio) verkehren unregelmäßig und mit gegebenenfalls mit mehrmaligem Umsteigen. Zugfahrten über die Schweiz sind beschwerlich. Es gibt keine Direktverbindungen Schweiz-Deutschland mehr.

Die Durchreise durch Österreich ist per Auto und Bus zur Zeit nur ohne Zwischenstopp möglich.

Für die Urlaubsinsel Sardinien gilt: Der Flug- und Schiffsverkehr für Reisende von und zur Insel wurde eingestellt. Alle Menschen, die die Insel betreten, müssen sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Auch für Sizilien gilt: Der Flug- und Schiffsverkehr für Reisende von und zur Insel wurde erheblich eingeschränkt. Es bestehen derzeit noch zwei tägliche Flüge zwischen Rom-Palermo/Catania, eine tägliche Zugverbindung nach Rom sowie einige wenige Fährverbindungen.

Strandurlaub in Italien: Wohl nicht für ausländische Reisende

Einige Politiker zeigen sich sehr optimistisch: „Wir werden diesen Sommer an den Strand gehen“, sagte die Unterstaatssekretärin des Ministeriums für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten (MIBAC) Lorenza Bonaccorsi der italienischen Zeitung „La Repubblica“.

Es werde derzeit untersucht, wie ein sicherer Zugang zu den Stränden gewährleistet werden kann. Die Pläne werden aber wohl erst einmal nur für Touristen aus dem eigenen Land gelten, ähnlich wie in Spanien und in Griechenland.

Auch von Firmen gibt es skurrile Ideen: Plastik-Boxen am Strand aufstellen, um die Gefahr einer Corona-Ansteckung zu minimieren. Das Unternehmen Nuova Neon Group 2 hat die Boxen aus Plexiglas und Aluminium entworfen. Sie sind quadratisch, zwei Meter hoch, 4,5 Meter breit, und haben eine Eingangstür.

Die Planung eines Strandurlaubs in diesem Sommer ist eine Möglichkeit, die vergessen werden kann.

Experten sehen das Sonnenbad für Touristen in weiter Ferne: „Die Planung eines Strandurlaubs in diesem Sommer ist eine Möglichkeit, die vergessen werden kann“, sagt Mario Schiavina, ehemaliger Direktor der operativen Abteilung für Pneumologie und intensive Atemtherapie des Policlino Sant'Orsola in Bologna.

Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuletzt davon abgeraten, jetzt einen Sommerurlaub zu buchen: „Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen.“

Für Italien ist das eine Katastrophe: Die Tourismusindustrie des Landes beschäftigt 4,2 Millionen Menschen und trägt rund 13 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die Branche berichtete bereits Ende Februar über seine „schlimmste Krise in der jüngeren Geschichte“, noch bevor Sperrmaßnahmen angekündigt wurden.