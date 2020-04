Von einer Reise oder einem Tagesausflug ans Meer träumen gerade viele Menschen in Deutschland. Doch wegen Corona ist das verboten. Wird der Sommerurlaub an Nord- und Ostsee möglich sein? Ein Blick in die Zukunft.

Leere Strände an Nord- und Ostsee, geschlossene Restaurants und Urlaubsunterkünfte an beiden Meeren. Die Corona-Krise trifft den Tourismus an Deutschlands Küste brutal. An den Osterfeiertagen herrschten strenge Auflagen: Reisen auf die Inseln waren verboten, Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Ausflüge nur vor der eigenen Haustür.

Wie sieht es über die langen Wochenenden im Mai aus? Und was ist mit dem Urlaub in den Sommerferien? Wann können wir wieder an die Ost- und Nordsee reisen? Der reisereporter gibt Einschätzungen zu den wichtigsten Fragen.

Reisebeschränkungen: Kann ich aktuell in Deutschland Urlaub machen?

Aktuell können wir nicht in Deutschland verreisen. Die bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen wurden bis zum 3. Mai verlängert – zunächst. Eine erneute Verlängerung kann nicht ausgeschlossen werden. Thomas Bareiß, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, sagte, dass aktuell niemand eine seriöse Einschätzung der Lage im Juli oder August vornehmen könne. Konkret bedeutet das:

Auf private Reisen, überregionale Tagesausflüge und Besuche von Verwandten soll weiter verzichtet werden.

Die weltweite Reisewarnung bleibt bestehen.

Hotels und andere Ferienunterkünfte dürfen weiterhin nicht für Touristen zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Campingplätze sind geschlossen.

Reisen nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind aus touristischen Gründen untersagt, auch für Zweitwohnungsbesitzer. Die Inseln sind gesperrt. Diese Regelung gilt bis mindestens 3. Mai.

Wann öffnen die Hotels an der Nordsee und der Ostsee wieder?

Viele Menschen fragen sich nun, was nach dem 3. Mai passiert: Dürfen wir dann wieder reisen und werden die Hotels wieder für Urlauber öffnen? Diese Frage stellen sich nicht nur Touristen, sondern auch alle bundesweit rund 44.000 Beherbergungsbetriebe vom Hotel bis zur Pension.

Die Antwort ist ernüchternd: Denn tatsächlich gibt es darauf zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort. Merkel hatte gesagt, Bund und Länder würden sich im Zwei-Wochen-Rhythmus über weitere mögliche Lockerungen beraten, das wäre Ende April wieder der Fall.

Werde ich im Sommer Urlaub an Ostsee und Nordsee machen können?

Einig sind sich aber alle Experten darin, dass wohl Reisen innerhalb Deutschlands zuerst wieder möglich sein werden. Der genaue Zeitpunkt hängt von zwei Faktoren ab: der erwähnten Reisewarnung der Bundesregierung und den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wurden Übernachtungs- und Einreiseverbote erlassen. So haben die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen derzeit die beliebten Nord- und Ostsee-Inseln wie Sylt, Amrum, Rügen und Usedom für Gäste gesperrt.

„Liebe Tagesgäste, bitte bleiben Sie zu Hause“ – Hinweisschild an der Kieler Bucht.

Wie steht es um den Urlaub in den Herbstferien?

Dass zumindest im Spätsommer oder Herbst 2020 wieder Urlaub in Deutschland möglich sein wird, daran glaubt zumindest der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Das zeigt sein Vorschlag, die Sommerferien zu verschieben – und den Ferienbeginn auf August oder September zu legen. Im Juni oder Juli seien vermutlich noch nicht alle Räume wieder für Ferien- und Freizeitgestaltung freigegeben.