Griechenland gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Aber: Was wird aus dem Strandurlaub in diesem Sommer? Der Tourismusverband hat einen Plan vorgelegt, wie die Wirtschaft wiederbelebt werden soll.

Griechenland hat mit Kreta, Rhodos, Korfu, Kos, Zakynthos und vielen weiteren Inseln so einige Traumziele – doch die sind aktuell tabu. Und die Aussichten, dass die Deutschen im Sommer wieder ganz normal Urlaub dort machen dürfen, sind eher gering. Yiannis Retsos, Leiter des griechischen Tourismusverbandes (SETE), bezeichnet 2020 sogar bereits als beinahe „verlorenes Jahr im Tourismus“.

Griechenland in Corona-Krise: Flugverkehr eingeschränkt, keine Kreuzfahrtschiffe

Folgende Einschränkungen gelten aktuell in dem Land:

Alle Reisenden müssen bei Einreise nach Griechenland eine 14-tägige Quarantänezeit einhalten.

In Griechenland gilt seit dem 23. März und noch bis mindestens zum 27. April eine Ausgangssperre.

Der Flugverkehr wird eingeschränkt und es dürfen keine Kreuzfahrtschiffe mehr anlegen. Diese Einschränkungen gelten mindestens bis zum 15. April 2020.

Landesweit sind derzeit nur etwa 300 Hotels unter strengen Auflagen geöffnet. Tausende bleiben seit Mitte März geschlossen, einige hatten die Hoffnung geäußert, im Juni wieder öffnen zu können. Dabei ist noch völlig unklar, ob internationale Flüge dann wieder aufgenommen werden, berichtet „The National Herald“.

Könnten griechische Hotels im Juli wieder öffnen?

Dass die Einschränkungen im Flug- und Schiffsverkehr eher verlängert werden, ist wahrscheinlich. „Es ist sehr schwierig, in diesen Zeiten vorauszuplanen, weil wir nicht wissen, wie lange die Angst vor dem Coronavirus andauern wird“, sagte der Präsident des griechischen Hotelierverbandes, Grigoris Tasios, gegenüber dem „Greek Reporter“.

Er hoffe darauf, die griechische Touristensaison am 1. Juli beginnen zu können. „Aber dies ist spekulativ, da alles davon abhängen wird, wie sich die Virus-Situation entwickeln wird“, sagte Tasios.

Ob das Land dann aber direkt wieder für internationale Touristen öffnen wird oder zuerst für die Griechen selbst, ist unklar. Diesen Weg geht beispielsweise ein anderes beliebtes Reiseziel der Deutschen: In Spanien stünde an erster Stelle, den nationalen Tourismus zu fördern. Die Regierung arbeite demnach an einer Kampagne, um Spanier zu mobilisieren, im Sommer im Inland urlauben zu können.

Ministerium: „Das Jahr 2021 markiert den Neustart der Tourismuswirtschaft“

Auch die Politik in Griechenland richtet den Blick Richtung Zukunft und Widerbelebung: Vize-Tourismusminister Manos Konsolas sagte, das Jahr 2021 werde den Neustart der Tourismuswirtschaft markieren. Für diesen Neustart hat der griechische Tourismusverband (SETE) einen Zehnpunkteplan vorgelegt, wie sich die Wirtschaft von der Krise durch Covid19 erholen kann, berichtet die Athener Morgenzeitung „Kathemerini“.

Wichtig sei unter anderem, dass Europa hier zusammenarbeite, so der Tourismusverband. „Tourismus und Verkehr werden ohne gemeinsame europäische Protokolle für Gesundheitskontrollen im Reiseverkehr nicht funktionieren können.“