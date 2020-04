Das Jahr 2019 hat Rekorde gebrochen – in Sachen insolventer Fluggesellschaften. Gleich 23 Airlines haben weltweit den Betrieb eingestellt, darunter Wow Air und Germania. Und die Corona-Krise lässt vermuten, dass auch das Jahr 2020 etliche Fluggesellschaften nicht überleben werden, einige haben bereits Insolvenz angemeldet. Hier der chronologische Überblick:

Britische Airline Flybe ist pleite – Corona schuld?

Die britische Airline Flybe meldete am 5. März Insolvenz an. Sie gilt als erster „Corona-Bankrott“, musste vergangene Woche ihren Flugbetrieb einstellen. Die Airline war schon länger in Schwierigkeiten. Mit der Pleite fallen auch an den deutschen Flughäfen Düsseldorf, Stuttgart, Hannover und Berlin-Tegel zahlreiche Verbindungen nach England weg.

Inzwischen bemühen sich langjährige Konkurrenten um den Nachlass, British Airways beispielsweise sicherte sich etwa ein Dutzend Start-und-Lande-Rechte für Flüge innerhalb Großbritanniens am Drehkreuz London-Heathrow, die zuvor Flybe gehört hatten.

Thomas Cook Aviation ist insolvent

Anfang April kam die Nachricht zur nächsten Airline-Pleite: Die Thomas Cook Aviation hat Insolvenz angemeldet. Sie war ab Düsseldorf und Leipzig für Condor unterwegs und flog mit sechs Maschinen vor allem Mittelmeer-Ziele an. Der Chef der Fluggesellschaft, Ralf Nagel, will offenbar eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren erreichen.

Ursprünglich war sie eine Air-Berlin-Tochter, der inzwischen ebenfalls insolvente Reiseriese Thomas Cook hatte die ehemalige Air Berlin Aviation aus der Insolvenzmasse der Air Berlin gekauft und unter neuem Namen als Condor-Tochter installiert, berichtet das Branchenportal „Airliners“.

Coronavirus: Schwedische Airline Braathens ist pleite

Die schwedische Regional-Airline hat infolge der Corona-Krise am 6. April Insolvenz angemeldet und alle Flüge eingestellt, das berichtet die schwedische Zeitung „Expressen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

Die Airline führte vor allem Inlandsflüge in Schweden durch, Braathens verbindet aber auch Deutschland mit dem skandinavischen Land und fliegt von Berlin-Tegel nach Göteborg, Malmö und Växjö.

Norwegian-Tochterfirmen melden Insolvenz an

Vier Tochtergesellschaften der Norwegian Air melden Insolvenz an. Das teilte die Fluglinie am 21. April auf ihrer Website mit. Es handelt sich demnach um folgende Gesellschaften in Dänemark und Schweden: Norwegian Pilot Services Sweden, Norwegian Pilot Services Denmark, Norwegian Cabin Services Denmark und Norwegian Air Resources Denmark mit insgesamt 1.571 Piloten und 3.134 Flugbegleitern.

Airline Virgin Australia ist pleite

Es ist die zweitgrößte Airline in Australien, nun ist die Fluglinie des Millliardärs Richard Branson pleite und sucht einen neuen Investor. Zuvor war ein Antrag auf Staatshilfen gescheitert, teilt Virgin Australia mit. Die Fluglinie verfügt über 130 Maschinen.

Airline-Pleite: Bekommen Passagiere dann Geld zurück?

Wenn eine Airline Insolvenz anmeldet, trifft das nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Passagiere. Denn gebuchte und bereits bezahlte Flüge werden von einem auf den anderen Tag nicht mehr durchgeführt. Bekommen sie ihr Geld zurück? Das sind die Optionen:

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, ist bei einer Airline-Insolvenz rechtlich geschützt, durch den bei der Buchung erhaltenen Sicherungsschein steht den Kunden dann eine Ersatzbeförderung zu. Außerdem bekommen Betroffene einen Teil des Reisepreises erstattet.

Wer jedoch nur einen Flug über die Airline gebucht hat, hat schlechtere Karten. Denn Passagiere können zwar ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden, stehen jedoch in der Gläubigerkette ganz weit hinten. Für Fluggäste bleibt meist nichts mehr von der Insolvenzmasse übrig. Die deutsche Regierung plant jedoch als Folge der Thomas-Cook-Pleite eine verpflichtende Insolvenzabsicherung.