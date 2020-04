Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Aber: Nicht nur der Kurzurlaub, auch Tagesausflüge an Ostsee und Nordsee sind wegen Corona in diesem Jahr tabu. Was in Deutschland erlaubt ist und worauf verzichtet werden muss.

Die weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie gilt noch bis Ende April. Eine Flugreise über die Osterfeiertage fällt definitiv flach. Aber, viele Menschen fragen sich: Könnte ich nicht stattdessen einen Tagesausflug ans Meer machen? Oder ein paar Tage in mein eigenes Ferienhaus im Harz? Was in den Osterferien und an den Feiertagen erlaubt ist, erklärt der reisereporter.

Grundsätzlich bitten alle Landesregierungen Besucher darum, fernzubleiben und auf Ausflüge zu verzichten. Aber: Es gibt kein bundesweites Verbot für Tagesausflüge oder den Besuch des Ferienhauses, jedes Bundesland hat eigene Bestimmungen.

Einige haben sogar explizite Einreisesperren für Touristen und Ausflügler: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen für die Inseln. Was gilt in den anderen Bundesländern? Die Besimmungen findest du in der folgenden Karte im Überblick.

Oster-Ausflug erlaubt? Diese Regeln gibt es in den Bundesländern

Kurzurlaub in Deutschland? Nicht an Ostern 2020

Die Empfehlungen der deutschen Regierung ist eindeutig: Bleib zu Hause. Ein Beschluss von Bund und Ländern sieht vor, dass Übernachtungsangebote wegen der Corona-Krise auch im Inland nur noch zu „notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken“ genutzt werden sollen, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Ein Kurzurlaub innerhalb Deutschlands wäre an Ostern 2020 ohnehin schwierig bis unmöglich. Denn touristische Übernachtungen im Hotel sind nicht mehr möglich, auch Pensionen und Campingplätze haben geschlossen. Wer dagegen verstößt und doch zu touristischen Zwecken irgendwo übernachtet, dem drohen aktuell Strafen um die 500 Euro.

Ich habe eine Ferienwohnung: Darf ich dorthin fahren?

Auch wer eine Ferienwohnung hat, der kann nicht so einfach über Ostern dorthin fahren und entspannen. Die Regelungen sind je nach Bundesland unterschiedlich (siehe Karte oben). Prominente Beispiele: Die deutschen Inseln vor Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind bereits seit Mitte März für Besucher abgeriegelt, alle Touristen mussten abreisen. Und in Bayern, Sachsen und Berlin dürfen Einwohner ihre Wohnungen nur verlassen, wenn ein triftiger Grund vorliegt – der Urlaub im Zweitwohnsitz ist keiner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

Hinzu kommt, dass es in diesem Jahr nicht so ohne weiteres möglich ist, weitere Strecken mit dem Auto durch Deutschland zu reisen. Erstens: Wer mit der Familie im Auto unterwegs ist, der darf das wirklich nur mit der Kernfamilie. Denn es ist ein öffentlicher Raum, die Kontaktbeschränkungen gelten daher auch dort. Zweitens: Auch Deutsche können nicht mehr alle Grenzen innerhalb Deutschlands ohne Weiteres passieren.

Sind Tagesausflüge an die Nordsee und Ostsee an Ostern erlaubt?

Es gilt folgendes: Urlauber und Ausflügler aus anderen Bundesländern dürfen nicht mehr nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern reisen, in Niedersachsen mussten alle Urlauber die Ostfriesischen Inseln verlassen. Hotels, Campingplätze und auch private Vermieter dürfen in Niedersachsen keine Gäste mehr aufnehmen.

Kein Oster-Spaziergang an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten sogar noch strengere Regeln, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Das Bundesland verhängt ein bisher nie dagewesenes Ausflugsverbot, das auch für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns gilt.

Das bedeutet konkret: Die Regierung untersagt landesweit Tagesausflüge – zum Beispiel auf die Ostsee-Inseln, an die Strände oder auch an die Müritz. „Alle sollen möglichst ihre Radtour machen dürfen – oder ihren Spaziergang. Aber nur in der eigenen Umgebung“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Was genau „Umgebung“ gemeint ist, ließ sie aber offen.

Darf ich in den Osterferien einen Kurzurlaub im Ausland machen?

Die deutsche Regierung hat eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen bis mindestens Ende April ausgegeben, das betrifft auch die Osterferien. Sie bittet darum, diese Warnung ernst zu nehmen und auf Reisen zu verzichten. Ein absolutes Verbot gibt es nicht, jedoch haben die meisten Reiseveranstalter alle Reisen bis mindestens 30. April abgesagt. Auch die meisten Airlines haben den Betrieb praktisch eingestellt.

Niederlande bitten deutsche Touristen, zu Hause zu bleiben

Trotztem befürchten die Niederlande einen Touristenansturm an Ostern und bitten die Deutschen inständig, auf einen Ausflug ins Nachbarland zu verzichten. Die Regierung setzt aber auf Freiwilligkeit, Grenzkontrollen soll es nicht geben. Aber: Die bei Reisenden aus NRW beliebte Küstenprovinz Zeeland hat wegen der Corona-Krise Übernachtungen von Touristen verboten.

Grenzen zu Österreich und Polen sind für Touristen dicht

Zwei weitere beliebtee Ziele sind Polen und Österreich. An der deutsch-österreichischen Grenze finden seit dem 16. März wieder Kontrollen statt, Reisende ohne triftigen Reisegrund dürfen nicht mehr ein- und ausreisen, teilt das Auswärtige Amt mit.

Die Einreise nach Polen für Touristen aus Deutschland ist verboten, es wurden wieder Grenzkontrollen eingeführt und zahlreiche Übergänge von Deutschland nach Polen ganz geschlossen. Diese Regelungen bleiben zunächst bis zum 13. April 2020 in Kraft.