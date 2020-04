Flugzeuge hinterlassen hin und wieder eine Botschaft im Himmel. Zuletzt hat ein Pilot in Österreich eine dringende Bitte in den Himmel geschrieben: „Bleibt zu Hause!“ Und angesichts der Entwicklungen in der Corona-Pandemie hat nun auch erstmals ein Kreuzfahrtschiff seine Route so geändert, das am Ende auf dem Echtzeit-Radar der Marine eine eindeutige Botschaft zu lesen war.

Kreuzfahrtschiff verspricht: Wir kommen wieder

Offenbar hat die „Aida Blu“ ihre Wartezeit südlich von Kreta dafür genutzt, den Menschen etwas Hoffnung auf bessere Zeiten zu vermitteln. So fuhr das Schiff kreuz und quer im Meer herum. Der Radar zeigte dadurch am Abend des 1. Aprils die Worte „We will be back“.

Blick nach vorn! Die Crew der #Aidablu hat während der Wartezeit mit ihrer Kurslinie südlich Kreta eine Message zu #coronavirus ins Mittelmeer geschrieben. #Wewillbeback @aida_de @aida_presse pic.twitter.com/O5A0LVWJUL — Frank Behling🇪🇺 (@KielDolphin) April 2, 2020

Ob die Aktion aber wirklich ein ausdrucksstarker Abschied der Reederei ist oder einfach nur ein Aprilscherz, das ist bislang nicht klar, denn die Aida hat sich zu der Aktion noch nicht geäußert.

In jedem Fall ist die Botschaft aber eine klare: „Wir kommen wieder.“ Und das gilt wohl nicht nur für die Aida, sondern für viele Reiseveranstalter, Reedereien und Airlines.

Aida stellt Betrieb vorerst bis Ende April ein

Neben vielen anderen Reedereien unterbricht auch Aida die Kreuzfahrt-Saison bis zum 30. April. Davon sind mindestens 50 geplante Kreuzfahrten mit den 14 Schiffen der Flotte betroffen. Kunden, deren Reise abgesagt wurde, können bis 31. Mai eine neue Reise buchen.