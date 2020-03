Ansturm trotz Corona: Polizei färbt Influencer-See schwarz

Mit seinem türkisblauen Wasser ist ein See in England ein beliebtes Fotomotiv für Influencer. Die kommen auch trotz Corona-Krise zum Fotografieren. Deshalb ergriff die Polizei eine ungewöhnliche Maßnahme.

Für das perfekte Fotomotiv kommen immer wieder Influencer an den See, trotz der Ausbreitung des Coronavirus. Deshalb hat die Polizei den See nun schwarz eingefärbt.

Grüne Hügel und türkisblaues Wasser – der See des Harpur-Hill-Kalkbruchs ist bekannt für seine traumhafte Landschaft. Die Blue Lagoon in der Nähe von Buxton lockt mit ihrem karibischen Flair mitten in England immer wieder zahlreiche Einheimische, Touristen und Influencer an. Bei strahlendem Sonnenschein und für das perfekte Instagram-Foto pilgern sie auch während der Coronavirus-Pandemie dorthin.

Britische Polizei färbt beliebtes Instagram-Motiv schwarz

Da aber auch in England ein Versammlungsverbot gilt, möchte die britische Polizei mit einem Trick dem Ganzen Einhalt gebieten. Sie hat den See kurzerhand schwarz gefärbt, um ihm seine Anziehungskraft zu nehmen. Auf ihrer Facebook-Seite erklärt die Polizei die Maßnahme:

„Wir haben Berichte erhalten, dass sich Menschen in der Blauen Lagune in Harpur Hill versammelt haben. Kein Zweifel, das liegt an der malerischen Lage und dem schönen Wetter. Der Ort ist jedoch gefährlich und diese Art der Zusammenkunft widerspricht der aktuellen Anweisung der britischen Regierung. Bitte bleiben Sie zu Hause.“