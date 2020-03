Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes führt dazu, dass Veranstalter alle Reisen bis Ende April absagen . Die Touristikbranche appelliert jedoch an ihre Kunden, die geplanten Reisen nicht zu stornieren, sondern lediglich zu verschieben. Was spricht dafür und was dagegen? Der reisereporter erklärt, was Urlauber wissen müssen. Klick dich direkt zu deinem Thema:

Reise stornieren: Die Möglichkeiten und Konsequenzen

Pauschalreise umbuchen: Möglichkeiten und Konsequenzen

Andere Veranstalter wie Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Studiosus und Schauinsland Reisen bieten ihren Kunden an, auch für Anfang bis Mitte Mai geplante Reisen kostenlos umzubuchen.

Reisegutschein annehmen: Das sind die Konsequenzen

Nicht jeder Urlauber, der sich gegen eine Stornierung entscheidet, ist in der Lage, sich bereits auf einen neuen Reisetermin festzulegen. Um flexibel zu bleiben, bieten die meisten Veranstalter daher auch die Möglichkeit an, die schon geleisteten Zahlungen als Gutschrift für eine zukünftige Buchung einzubehalten, also quasi einen Gutschein auszustellen.

Wie auch bei den Umbuchungen gewähren Reiseveranstalter dabei oft einen Bonus, um die Kunden zu motivieren, einen solchen Gutschein anzunehmen.

Was passiert bei Insolvenz des Reiseveranstalters?

Der Deutsche Reiseverband (DRV) und weitere Kooperationen fordern die Bundesregierung sogar dazu auf, den Veranstaltern das Recht einzuräumen, Kunden für abgesagte Reisen Gutscheine auszustellen, statt den Reisepreis in bar zurückzuzahlen. So solle den Unternehmen die nötige Liquidität gesichert werden. Das ist bereits in einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Frankreich und Italien so umgesetzt worden.

Das Problem: Anders als fest gebuchte (oder umgebuchte) Pauschalreisen sind Gutscheine bei einer Insolvenz des Reiseveranstalters nicht abgesichert, für Gutscheine gibt es keinen Sicherungsschein. Das Geld wäre damit also weg.

Viele in der Reisebranche fordern daher von der Bundesregierung eine insolvenzsichere Gutschein-Lösung, um Verbraucher abzusichern und es Reiseveranstaltern leichter zu machen, ihre Kunden von einer Gutschein-Lösung zu überzeugen.