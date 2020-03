Corona-Angst: Weltreise-Kreuzfahrtschiff von MSC darf nicht anlegen

Das Kreuzfahrtschiff „MSC Magnifica“ hatte am 16. März noch in Sydney gelegen. Nun kreuzt es vor der Küste, weil es nirgends andocken darf.

In einer schriftlichen Info an die Passagiere teilte MSC-Kapitän Roberto Leotta mit: „Da wir aufgrund der plötzlich geänderten Reisebeschränkungen der Regierungen derzeit keinen bestätigten Anlaufhafen haben, werden wir vor der australischen Küste kreuzen.“

Etwa 700 Gäste entschieden sich dafür, auf gut Glück weiter an Bord zu bleiben. Sie sollten, so lautete der Plan, etwa zwei Wochen später in Dubai aussteigen.

Doch auch dort darf das Schiff nicht anlegen, die australische Regierung schließt der Zeitung „The West Australian“ zufolge nicht aus, Kriegsschiffe einzusetzen, um ein Andocken im Hafen von Fremantle zu verhindern.

West Australien Premier will deutsches Kreuzfahrtschiff und unsere MSC Magnifica (700 deutschsp Passagiere, getauft in Hamburg) ggf mit Kriegsschiffen aus australischen Gewässern vertreiben. Herr Außenminister ⁦⁦⁦@HeikoMaas⁩ bitte helfen! https://t.co/0jAayEo8p4 — Uwe Dulias (@Reporter2021) March 26, 2020

Die Kreuzfahrtgäste wünschen sich nur eines: „Wir wollen doch nur an Land, zum Flughafen und nach Hause. Wir haben fast 700 deutschsprachige Passagiere an Bord. Alle sind gesund. Noch!“

Lösung zeichnet sich ab: Kommt „MSC Magnifica“ bald nach Europa?

Aufatmen! Gute Nachricht von unserem Kapitän Roberto Leotta: MSC will in den nächsten Tagen per Frachtschiff uns mit... Gepostet von Uwe Dulias am Donnerstag, 26. März 2020

Am Donnerstagabend (Ortszeit) dann: Aufatmen, es zeichnete sich eine Lösung ab. Ein Sprecher von MSC Cruises teilte dem reisereporter auf Anfrage mit, die Reederei erwarte, „dass das Schiff bald seine Rückreise nach Europa aufnehmen wird. Auf dem Weg dorthin wird es Stopps zur Betankung und Aufnahme von Proviant einlegen.“

Der letzte nicht technisch-bedingte Stopp des Schiffes sei am 10. März in Wellington, Neuseeland, gewesen. „Seitdem hat das Schiff nur rein technische Hafenanläufe in Hobart, Sydney und Melbourne absolviert“, so der Sprecher.