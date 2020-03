Gespenstisch: Video zeigt die Welt während der Corona-Krise

Es geht an den menschenleeren Platz vor dem Trevi-Brunnen in Rom, zu leer gefegten Stränden am Mittelmeer, auf Skipisten ohne einen einzigen Skifahrer oder Snowboarder oder auf die Kanäle Venedigs, auf denen keine einzige Gondel zu sehen ist.

Um diesen mysteriösen und bisher so noch nie da gewesenen Zustand unserer Welt für unsere Nachfahren festzuhalten, hat @mptv weltweite Webcams zu einem Film zusammengefügt. Gruselig und schön zu gleich. Danke auch an @soescha @BenEntrup & Pascal Cürsgen. (Ton an) #coronawebcams pic.twitter.com/eZoYENCrU5

Kleiner Tipp: Wer lieber an einem Strand liegen würde, als in den eigenen vier Wänden zu hocken, der kann sich bei Skyline Webcams zum Beispiel in die Live-Aufnahmen des Lani Kai Island Resort klicken. So kannst du die Wellen des Fort Myers Beach in Florida vom Sofa aus betrachten.