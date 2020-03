Soziale Isolation: Mann lebt seit 30 Jahren allein auf Insel

Kristallklares Wasser, unberührte Natur und (fast) keine Menschenseele weit und breit, das zeichnet die kleine Insel Budelli vor der Küste Sardiniens aus. Auf der nur 1,6 Quadratkilometer großen Insel lebt seit mehr als 30 Jahren der Aussteiger Mauro Morandi.

Und in diesen Zeiten kommt ihm die Erfahrung mit Einsamkeit zugute. In Italien herrscht seit Wochen Ausgangsperre, doch der 81-Jährige darf sich nach wie vor frei bewegen auf der Insel, da er ihr einziger Bewohner ist. Schon häufiger haben ihn Filmteams besucht, Anfang dieses Jahres etwa hat der Sender Arte eine Doku über den Aussteiger von Budelli gedreht.

Aussteiger strandet auf Insel Budelli – und bleibt

Dass der frühere Sportlehrer auf Budelli landete, ist einem Zufall geschuldet. Mit 50 Jahren wollte Mauro auswandern aus Italien, ganz weit weg, am liebsten nach Polynesien in die Südsee. Also machte er sich mit einem Segelboot auf den Weg. Seine Reise endete aber bereits nach wenigen Seemeilen abrubt, da sein Boot einen Schaden erlitt.

So strandete er auf Budelli, verliebte sich in das winzige Eiland, dass zur Inselgruppe La Maddalena gehört, und wohnt dort bis heute. Langweilig werde ihm nie, berichtete er „CNN“. „Ich lese viel und ich denke viel nach. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor zu lesen. Denn wenn sie es tun, beginnen sie automatisch, Dinge über das Leben zu hinterfragen, und das kann gefährlich sein. Wenn du Dinge in einem anderen Licht betrachtest und kritisch hinterfragst, könnten viele ihre getroffenen Entscheidungen bereuen.“

Bewohner der einsamen Insel gibt Tipps für Isolation und Ausgangssperre

Allen Leuten, die sich jetzt in soziale Isolation begeben müssen, empfiehlt er, die Lage anzunehmen und nicht zu klagen. Jetzt würden die Menschen gezwungen werden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass sei doch etwas Positives.