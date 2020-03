Strand gesperrt in Florida. Viele Menschen sorgen sich aktuell um ihren Sommerurlaub.

Auch die Reisebranche kann aufgrund der Pandemie derzeit nur abwarten: „Durch die dynamische Verbreitung des Coronavirus gerät die gesamte Reisewirtschaft in eine nie da gewesene Krisensituation, die sie selbst nicht zu verantworten hat und die sie auch nicht durch eigene unternehmerische Entscheidungen beeinflussen kann“, sagt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig.

Viele Menschen sind aber schon einen Schritt weiter und fragen sich wegen Corona aktuell, wie es eigentlich um ihren Sommerurlaub steht: Was ist mit dem Urlaub auf Mallorca im Mai oder Juni? Wird die Reise an die Adria im Juli planmäßig stattfinden? Das Problem ist: Niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird.

So eine Situation gab es noch nie: Wegen der weltweiten Coronavirus -Krise ist derzeit offen, ob Reisen im Sommer wieder stattfinden können. Bislang haben viele Veranstalter zunächst alle Reisen bis Ende April abgesagt und erstatten den Reisenden das Geld von ihrer Seite ohne Gebühren zurück. Sie folgen damit der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes .

Trotzdem: Viele Reisende überlegen, ob sie wegen Corona den Urlaub im Sommer stornieren, verschieben oder ob sie abwarten sollen. Du gehörst dazu? Dann helfen bei deiner Entscheidung vielleicht unsere Erklärungen, was die Konsequenzen in beiden Fällen sein könnten.

Bei den meisten Veranstaltern gelte aber mit Blick auf die Sommerferien: „An bestehenden Buchungen für den Sommer ändert sich erst einmal nichts“, so Gerhardt. Bisher gehe man davon aus, den Betrieb in einigen Wochen wieder starten zu können.

Veranstalter wie Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Studiosus und Schauinsland Reisen bieten Kunden trotzdem an, auch für Anfang bis Mitte Mai geplante Reisen kostenlos umzubuchen . Noch weiter geht FTI, bei dem Veranstalter können Kunden alle Reisen mit Abflug bis zum 30. Juni auf Wunsch kostenlos umbuchen.

Ähnlich sehen es die Reiseveranstalter selbst: „Wir haben einfach noch keine belastbaren Informationen. Eine langfristige Prognose ist sehr schwierig“, zitiert der „ Focus “ die Leiterin des Sicherheits- und Krisenmanagements beim Anbieter DER Touristik, Melanie Gerhardt. „Wir bereiten uns intensiv vor auf die Zeit, in der die Menschen wieder reisen können und wollen.“

Storno-Kosten bei bereits bestehenden Buchungen

Wer den vor Längerem gebuchten Sommerurlaub stornieren oder umbuchen will, muss wissen: Er kann auch in Zeiten von Corona nicht grundsätzlich kostenlos storniert werden; das gilt für FTI ebenso wie für Tui, Alltours, Schauinsland, Gebeco und Co. Daher sollten unbedingt die Stornierungs- und Umbuchungs-Bedingungen des Reiseveranstalters, der Airline oder der Unterkunft geprüft werden.

Die Storno-Kosten liegen durchschnittlich bei 20 bis 30 Prozent, kurz vor Reisebeginn sogar bei bis zu 90 Prozent oder höher. Kurzum: Wer früher storniert, zahlt in der Regel niedrigere Stornierungskosten.

Anders sieht es bei Reisen aus, die seit März neu gebucht worden sind oder die noch gebucht werden. Denn hier räumen etliche Reisekonzerne Kunden die Möglichkeit ein, kostenlos zu stornieren. Alle Infos dazu gibt es in unserem großen Stornierungs-Überblick zu Corona.

Abwarten: Das sind die Szenarien

Lieber abwarten und schauen, wie sich die Lage bis zum Sommer entwickelt? Welche Szenarien dann möglich sind, erklärt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ):

Die Reise findet statt und die Lage hat sich so weit beruhigt, dass du die Reise antreten kannst. Konsequenz: In diesem Fall bleibt alles beim Alten. Die Reise findet statt, du willst sie aber trotzdem nicht antreten. Konsequenz: Dann können hohe Storno-Kosten auf dich zukommen. Die Reise wird vom Reiseanbieter storniert. Konsequenz: Du bekommst dein Geld zurück.

Reiseveranstalter bitten: Nicht stornieren, lieber umbuchen

Die Reisewirtschaft appelliert an Urlauber, lieber umzubuchen statt zu stornieren, denn die Corona-Krise hat enorme negative Folgen: Der Umsatzausfall bei den deutschen Reiseveranstaltern und Reisebüros summiert sich nach Hochrechnungen des DRV allein von Mitte März bis Ende April 2020 auf mehr als 4,8 Milliarden Euro – und der Finanzbedarf wird weiter steigen, wenn die Krise andauert. Denn: Veranstalter müssen Geld an die Kunden zurückzahlen, diese zögern mit Neubuchungen. Damit fehlt Liquidität in den Unternehmen. Deshalb fordert DRV-Präsident Fiebig auch: „Ein Schutzschirm für die Reisewirtschaft ist jetzt dringend notwendig. Die Politik ist gefordert, diese Umsatzausfälle mit einer Beihilfe auszugleichen.“