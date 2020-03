Zuhause bleiben, das ist für einige Menschen nicht so einfach. Auch Pendler, die mit der Bahn zur Arbeit fahren, haben es derzeit schwer. Du gehörst dazu? Wir erklären dir, worauf du jetzt achten musst.

Bahnreisen werden in Zeiten der Corona-Krise zur Herausforderung. (Symbolbild)

Für alle, die noch mit Bus und Bahn unterwegs sind, hat der reisereporter im Überblick zusammengefasst, was sie jetzt wissen müssen.

Wie fahren die Züge der Deutschen Bahn derzeit?

Alle weiteren Ausfälle und Entwicklungen kannst du auf der Webseite des Unternehmens nachlesen. Allerdings ist anzunehmen, dass sich die Lage in den kommenden Tagen nochmal verschärft und der angekündigte verkürzte Fahrplan in Kraft treten wird.

Obwohl die Deutsche Bahn bereits in der vergangenen Woche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr angekündigt hat, läuft der Betrieb bislang nach Angaben des Konzerns derzeit noch stabil, wie der „ Spiegel “ berichtet. Einer entsprechenden Mitteilung zufolge komme es derzeit nur beim grenzüberschreitenden Bahnverkehr zu Einschränkungen.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Zug?

Das Robert-Koch-Institut stuft das Risiko in Deutschland mittlerweile grundsätzlich als hoch ein. Die Bundesregierung rät deshalb zu sozialer Distanz. In vollen Zugabteilen ist das natürlich nicht immer so einfach umzusetzen. Dass die Ansteckungsgefahr im Zug aber höher ist als woanders, dafür gibt es keine eindeutigen Hinweise.

Und auch wenn es in deinem Zug einen Corona-Verdacht gibt, ist die Deutsche Bahn darauf vorbereitet und kann schnell reagieren. Der Verdachtsfall wird dann getestet und die übrigen Passagiere müssen das Abteil verlassen und ihre Kontaktdaten hinterlassen, für den Fall, dass sich der Verdacht bestätigt. Das betroffene Abteil wird dann gründlich desinfiziert.