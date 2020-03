Die Lage angesichts des Coronavirus spitzt sich immer weiter zu. Nicht zuletzt die weltweite Reisewarnung der deutschen Regierung sorgt für Verunsicherung. Wir verraten, was Reisefans jetzt wissen müssen.

Die Flughäfen dieser Welt bleiben in Zeiten der Pandemie leer. (Symbolbild)

Auch wenn die Einsicht schmerzt: An Reisen ist in den kommenden Tagen und Wochen erst einmal nicht zu denken. Das dürfte spätestens klar sein, seitdem die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen hat, um das Coronavirus einzudämmen.

Aber sind Reisen dadurch nun wirklich grundsätzlich tabu? Und müssen eigentlich wirklich alle Deutschen kompromisslos nach Hause kommen? Der reisereporter beantwortet die wichtigsten Fragen zur Reisewarnung im Überblick.

Was bedeutet die Reisewarnung für meinen Urlaub?

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes warnt Deutsche davor, eine Reise ins Ausland anzutreten, wenn sie nicht zwingend notwendig ist. Normalerweise wird diese nur ausgesprochen, wenn eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Deshalb sollte diese Warnung auch ernst genommen werden. Pauschalreisen werden dadurch automatisch storniert, die Kunden bekommen den gesamten Reisepreis erstattet.

Aber auch wenn du einen Trip mit dem Auto geplant hast, solltest du dir gut überlegen, ob das gerade sinnvoll ist. Denn wer entgegen der Reisewarnung handelt, tut dies auf eigene Gefahr. Es kann aktuell in jedem Land über Nacht zu neuen Maßnahmen kommen, die dann auch die Urlauber vor Ort massiv einschränken.

Sind Reisen innerhalb Deutschlands noch möglich?

Möglich sind Reisen innerhalb Deutschlands, ratsam aber nicht. Denn auch innerhalb der Bundesgrenzen schließen immer mehr Orte Touristen aus. Die Nord- und Ostseeinseln haben Touristen etwa verboten anzureisen, ebenso das gesamte Bundesland Schleswig-Holstein.

Fast im gesamten Bundesgebiet dürfen außerdem Hotels keine touristischen Gäste mehr beherbergen. Die Bundesregierung bittet die Bürger außerdem darum, zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. An Reisen ist deshalb auch innerhalb Deutschlands vorerst nicht zu denken. Aber auch in den eigenen vier Wänden kann Urlaubsfeeling entstehen, wie die Twitter-Nutzer in unserem Überblick zeigen.