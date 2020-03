Schleswig-Holstein sperrt Nord- und Ostseeinseln für Touristen

Die Corona-Krise durchkreuzt unzählige Reisepläne, in viele Länder darfst du aus Deutschland nicht einreisen. Jetzt kündigte auch Schleswig-Holstein an, die Nord- und Ostseeinseln ab Montag für Touristen zu sperren.

Für viele, die in den kommenden Tagen Urlaub auf Sylt, Föhr oder anderen Nord- und Ostseeinseln in Schleswig-Holstein gebucht haben, hat das Bibbern ein Ende: Ministerpräsident Daniel Günther hat an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber appelliert, Reisen in den Norden zu unterlassen.

Wie die Landesregierung am Sonntagnachmittag mitteilt, sollen die schleswig-holsteinischen Inseln an Nord- und Ostsee ab Montag früh um 6 Uhr für Touristen abgeriegelt werden. Davon ausgenommen seien nur Personen mit erstem Wohnsitz auf einer der Inseln oder solche, die dort arbeiten müssen. Erstere sollten schnellstmöglich dorthin zurückkhren. Die Versorgung der Inseln für den täglichen Bedarf sei weiterhin sichergestellt.

Urlauber, die bereits auf der Insel in ihren Unterkünften sind, sollen nach Hause reisen. Die Polizei soll die Anordnung durch „verkehrsleitende Maßnahmen sicherstellen“.

Insulaner hatten zuvor an die Solidarität appelliert

„Bitte, ich flehe euch an: Dies ist nicht die Zeit für Urlaub!“ Mit diesen Worten appelliert eine Einheimische von Sylt an ihre Landsleute. Denn trotz der Corona-Krise, die ganz Europa derzeit in einen Ausnahmezustand versetzt, kämen immer noch Tausende Menschen auf die Insel, die Autozüge seien voll.

„Die Schulen werden geschlossen, das öffentliche Leben wird heruntergefahren, wir sollen so viel es geht zu Hause bleiben und trotzdem kommen Tausende Menschen aus dem ganzen Land“, schreibt sie unter dem Namen „Sylterin“ auf Twitter.