Coronavirus: Reedereien streichen vorerst alle Kreuzfahrten

Seit dem 14. März stehen die meisten Schiffe der Reederei erst mal für 30 Tage still. Die letzte Kreuzfahrt endet planmäßig am 22. März. Kunden, die im angegebenen Zeitraum eigentlich eine Tour mit der Reederei gebucht haben, bekommen 125 Prozent ihres Buchungsbetrages für eine neue Reise bis zum 31. Dezember 2021 gutgeschrieben. Wer sein Geld lieber zurückhaben möchte, bekommt seinen vollen Reisebetrag erstattet.

Die italienische Reederei Costa sagt alle Kreuzfahrtreisen bis zum 3. April ab, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Schiffe, die bereits auf See sind, sollen ihre Reise beenden und die Passagiere schnellstmöglich an Land bringen. Alle gebuchten Touren bis Ende April können kostenlos umgebucht werden bis zum Abreisedatum Februar 2021. Die Umbuchung muss allerdings bis zum 27. März erfolgen, heißt es auf der Homepage.

Von der Entscheidung, bis Anfang April alle Reisen abzusagen, sind bislang fast 50 Aida-Kreuzfahrten betroffen . Wer seine Reise bei Aida Cruises bis zum 31. Mai 2020 umbucht, erhält der Reederei zufolge ein „attraktives Bordguthaben“. Kunden können eine neue Reise buchen und per Mail an gaesteinfo@aida.de die alte sowie die neue Buchungsnummer mitteilen. Die Mitarbeiter verrechnen die bereits geleisteten Zahlungen dann mit der neuen Buchung.

Und auch andernorts bleiben die Kreuzfahrtschiffe vorerst im Hafen. So hat Aida Cruises angekündigt, alle Kreuzfahrten bis voraussichtlich Mitte April 2020 abzusagen . Auch Konkurrent Tui Cruises stellt ebenfalls bis auf Weiteres alle Kreuzfahrten ein . Was Reisende zu den einzelnen Reedereien wissen müssen, zeigt der Überblick:

Alle Reedereien, die ihren Heimathafen in den USA haben, stellen für 30 Tage ihren Betrieb ein. Das gab der internationale Kreuzfahrtverband CLIA am Freitag bekannt.

Cunard-Schiffe gehen erst mal nicht auf Reise

Die drei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Cunard gehen bis einschließlich 11. April 2020 nicht mehr auf Reise. Das teilte die Reederei am Montag mit. Damit unterstütze man aktiv die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19. Die „Queen Mary 2“ und die „Queen Victoria“ werden nach Southampton zurückkehren. Die „Queen Elizabeth“ hat ihre letzte Reise in Australien beendet.

Alle betroffenen Gäste werden von Cunard Reisen kontaktiert, um ihre Optionen zu besprechen. Cunard-Präsident Simon Palethorpe: „Dies sind wirklich beispiellose Zeiten, wie wir sie sicherlich noch nie erlebt haben. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und die Enttäuschung, die diese außergewöhnlichen Maßnahmen mit sich bringen, zutiefst. Gleichzeitig hoffen wir auf das Verständnis aller, dass wir diesen Schritt im Interesse des Schutzes und des Wohlergehens unserer Gäste und Crew unternehmen müssen.“

A-Rosa setzt Flusskreuzfahrten auf Donau, Rhône und Seine aus

Mittlerweile spüren auch die Reedereien für Flusskreuzfahrten die Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie. A-Rosa sagt alle Flusskreuzfahrten auf Rhône und Seine bis einschließlich 15. April 2020 ab. Grund dafür sei der Beschluss des französischen Ministeriums für Solidarität und Gesundheit, wohnach Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 100 Passagieren an Bord nicht mehr in Frankreich anlegen dürfen.

Weil die Passagiere nicht mehr nach Engelhartszell in Österreich einreisen können, von wo aus die A-Rosa-Kreuzfahrten auf der Donau starten, müssen auch diese bis einschließlich 3. April abgesagt werden. Alle Absagen gelten ab sofort.

A-Rosa werde betroffene Kunden beziehungsweise deren Reisebüros nach und nach kontaktieren. Die Gäste können gebührenfrei auf eine andere Reise in der Saison 2020 oder 2021 umbuchen und erhalten ein Bordguthaben in Höhe von 50 Euro pro Person geschenkt sowie eine Sonder-Ermäßigung in Höhe von 30 Prozent für eine zukünftige A-Rosa-Kreuzfahrt.

Viking Cruises cancelt Kreuzfahrten bis Ende April

Als erste Reederei weltweit strich Viking Cruises vorübergehend alle Kreuzfahrten angesichts der aktuellen Coronavirus-Epidemie. Sobald die aktuellen Kreuzfahrten beendet sind, sollen die mehr als 70 Flusskreuzfahrtschiffe und sechs Ozeankreuzer nicht mehr ablegen: Alle Kreuzfahrten, die zwischen dem 12. März und dem 30. April 2020 hätten ablegen sollen, fallen aus.

Das betrifft Flusskreuzfahrten in Europa, Russland, Asien und Ägypten sowie Kreuzfahrten auf der Ostsee, in Nord- und Südamerika, Asien, der Karibik und auf dem Mittelmeer.

Am 1. Mai 2020 will die Reederei den Kreuzfahrtbetrieb voraussichtlich wieder aufnehmen. Normalerweise reisen jährlich rund 500.000 Gäste auf den Kreuzfahrtschiffen der Viking-Flotte. „Als ein privates Unternehmen mit starken Finanzen müssen wir uns keine Sorgen um Quartal-Gewinnerwartungen machen. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, das zu tun, was am besten für unsere Kunden und Mitarbeiter ist, genau wie wir es immer getan haben.“

Die Ankündigung der Reederei kommt nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus europäischen Ländern ausgesprochen hat.