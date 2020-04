Seit Wochen stehen die Kreuzfahrtschiffe zahlreicher Reedereien wegen der Corona-Krise still. Die meisten Reedereien hatten zunächst mit einem kurzen Betriebsstopp gerechnet, doch wegen der Ausbreitung der Pandemie ist diese Hoffnung inzwischen vom Tisch.

So hat Aida Cruises angekündigt, alle Kreuzfahrten bis voraussichtlich Ende Mai 2020 abzusagen. Auch Konkurrent Tui Cruises stellt ebenfalls bis auf Weiteres alle Kreuzfahrten ein. Was Reisende zu den einzelnen Reedereien wissen müssen, zeigt der Überblick:

Aida Cruises cancelt Kreuzfahrten bis Ende Mai

Aida unterbricht die Kreuzfahrt-Saison bis zum 31. Mai, teilte die Reederei Anfang April mit. Kunden, deren Reise abgesagt wurde, erhalten demnach eine Gutschrift in Höhe des Reisepreises plus 10 Prozent Bonus, die sie für eine Reise in diesem oder im kommenden Jahr nutzen können.

Laut einem Bericht der „Kieler Nachrichten“ stehen offenbar zwei Schiffe der Reederei bereits in den Startlöchern für ihre nächste Reise. Demnach wartet die „Aidamar“ derzeit in der Ostsee rund 50 Kilometer entfernt von Flensburg. Der Liegeplatz sei vorerst bis zum 1. Mai gebucht. Und in den nächsten Tagen soll die „Aidadiva“ in Dänemark ankommen, wo das Schiff auf den Saisonstart wartet.

Tui Cruises streicht alle Kreuzfahrten bis Ende April

Die Reederei Tui Cruises streicht wegen des Coronavirus bis 30. April alle Touren. Davon betroffen sind folglich alle geplanten Reisen mit „Mein Schiff 1“ bis „Mein Schiff 6“ sowie „Mein Schiff Herz“. Gebuchte Reisen können storniert oder umgebucht werden. Im Mai sollen die Kreuzfahrten wieder aufgenommen werden (Stand: 7. April 2020).

Royal Caribbean: Kreuzfahrten erst wieder ab Mitte Mai

Eigentlich wollte die amerikanische Reederei Royal Caribbean Mitte April wieder in See stechen. Daraus wird nun aber doch nichts. Wie das Unternehmen mitteilte, werden erste Kreuzfahrtschiffe der Royal Carribean erst am 12. Mai wieder auslaufen.

Auf eine Alaska-Kreuzfahrt müssen die Kunden noch etwas länger warten: Schiffe nach Alaska und Kanada sollen erst am 1. Juli wieder startklar sein.

Damit die verunsicherten Kunden mehr Sicherheit für ihre Urlaubspläne haben, erlaubt die Reederei Stornierungen bis zu 48 Stunden vor Abreise. Die Regelung greift erstmal bis Ende September.

Costa unterbricht Kreuzfahrt-Saison bis Ende April

Die italienische Reederei Costa sagt alle Kreuzfahrtreisen bis zum 30. April ab, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Schiffe, die bereits auf See sind, sollen ihre Reise beenden und die Passagiere schnellstmöglich an Land bringen.

Alle gebuchten Touren bis Ende April können kostenlos umgebucht werden bis zum Abreisedatum Februar 2021. Die Umbuchung muss allerdings bis zum 15. Mai erfolgen, heißt es auf der Homepage.

Hurtigruten-Expeditionen erst wieder ab Mitte Mai

Die norwegische Reederei hatte die Expeditionstouren zunächste bis zum 28. April ausgesetzt. Doch am 6. April teilte Hurtigruten mit, dass die Pause verlängert wird: Alle Expeditionsreisen sind bis zum 12. Mai 2020 abgesagt. Zudem wird die Hurtigruten-Expeditions-Saison in Alaska aufgrund neuer Reisebeschränkungen der kanadischen Behörden auf Juli 2020 verschoben.

Für diese Zeit bleiben aber nicht alle Schiffe der Reederei stehen: Zwei werden für wichtige Lieferungen im Inland eingesetzt.

Gäste, die wegen der Stilllegung ihren Urlaub vorerst nicht antreten können, bekommen einen Gutschein für die nächste Kreuzfahrt, im Wert von 125 Prozent des Buchungsbetrages. Außerdem bekommen sie zusätzlich zehn Prozent Rabatt auf eine weitere Seereise mit Hurtigruten, die sie im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021 einlösen können. Auch diese Buchungen können einmal kostenfrei umgebucht werden.

Hapag-Lloyd Cruises bricht Kreuzfahrten bis Ende Mai

Die Reederei teilte am 7. April mit, dass alle Kreuzfahrten von Hapag-Lloyd Cruises mit Reisebeginn bis Ende Mai 2020 abgesagt sind. Zwischen dem 27. Mai und dem 3. Juni sollen die einzelnen Routen dann nach und nach wieder in Betrieb genommen werden.

MSC Cruises sagt Reisen bis Ende Mai ab

Das letzte Schiff der Reederei MSC Cruises war bist Anfang April unterwegs. Nun sind alle Schiff der Reederei an Land, alle Passagiere von Bord. Das soll laut einer Mitteilung nun auch bis Ende Mai der Fall bleiben. Touren bis zum 29. Mai entfallen, Kunden, die eine Reise mit Startdatum bis zum 30. Juni gebucht haben, können diese kostenlos umbuchen.

Seaborn bietet Kunden 125 Prozent Entschädigung

Seit dem 14. März stehen die meisten Schiffe der Reederei Seaborn still, und zwar bis mindestens 14. Mai. Die letzte Kreuzfahrt endete planmäßig am 22. März.

Kunden, die im angegebenen Zeitraum eigentlich eine Tour mit der Reederei gebucht haben, bekommen 125 Prozent ihres Buchungsbetrages für eine neue Reise bis zum 31. Dezember 2021 gutgeschrieben. Wer sein Geld lieber zurückhaben möchte, bekommt seinen vollen Reisebetrag erstattet.

Croisi Europa bietet Umbuchung für Deutsche an

Die französische Reederei Croisi Europa hat alle Flusskreuzfahrten bis zum 30. April abgesagt. Deutsche Urlauber können ihre gebuchte Tour kostenfrei auf ein anderes Datum im laufenden Jahr verlegen.

Holland America Line beendet Kreuzfahrten planmäßig

Die holländische Reederei stoppte am 17. März den Betrieb, vorerst für 30 Tage. Doch die Pause wird auch bei Holland America Line verlängert, und zwar bis mindestens zum 14. Mai. Betroffene Kunden werden vom Kundenservice kontaktiert und über ihre Möglichkeiten informiert.

Nicko Cruises gewährt Betroffenen zehn Prozent Rabatt

Die Reederei Nicko Cruises sagt alle Kreuzfahrten bis zum 30. April ab. Betroffene Kunden bekommen als Entschädigung noch mal zehn Prozent Rabatt auf die neue Buchung und ein Versicherungspaket obendrauf.

Pullmantur Cruises setzt Kreuzfahrten bis Ende Mai aus

Die spanische Reederei Pullmantur Cruises sagt alle geplanten Reisen bis zum 29. Mai ab. Betroffene Kunden werden über ihre individuellen Umbuchungsmöglichkeiten informiert.

Cunard-Schiffe gehen erst mal nicht auf Reise

Die drei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Cunard gehen vorerst bis einschließlich 15. Mai 2020 nicht mehr auf Reise. Das teilte die Reederei am 30. März mit. Damit unterstütze man aktiv die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19. Die „Queen Mary 2“ und die „Queen Victoria“ werden nach Southampton zurückkehren. Die „Queen Elizabeth“ hat ihre letzte Reise in Australien beendet.

Alle betroffenen Gäste werden von Cunard Reisen kontaktiert, um ihre Optionen zu besprechen. Cunard-Präsident Simon Palethorpe: „Dies sind wirklich beispiellose Zeiten, wie wir sie sicherlich noch nie erlebt haben. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und die Enttäuschung, die diese außergewöhnlichen Maßnahmen mit sich bringen, zutiefst. Gleichzeitig hoffen wir auf das Verständnis aller, dass wir diesen Schritt im Interesse des Schutzes und des Wohlergehens unserer Gäste und Crew unternehmen müssen.“

A-Rosa setzt Flusskreuzfahrten auf Donau, Rhône und Seine aus

Auch die Reedereien für Flusskreuzfahrten spüren die Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie. A-Rosa sagt alle Flusskreuzfahrten auf Rhône und Seine bis mindestens einschließlich 14. April 2020 ab. Grund dafür sei der Beschluss des französischen Ministeriums für Solidarität und Gesundheit, wonach Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 100 Passagieren an Bord nicht mehr in Frankreich anlegen dürfen.

A-Rosa werde betroffene Kunden beziehungsweise deren Reisebüros nach und nach kontaktieren. Die Gäste können gebührenfrei auf eine andere Reise in der Saison 2020 oder 2021 umbuchen und erhalten ein Bordguthaben in Höhe von 50 Euro pro Person geschenkt sowie eine Sonder-Ermäßigung in Höhe von 30 Prozent für eine zukünftige A-Rosa-Kreuzfahrt.

Norwegian Cruise sagt alle Touren bis Mitte Mai ab

Die Norwegian Cruise Line sagt wegen der Corona-Pandemie alle Kreuzfahrten bis zum 10. Mai ab. Die betroffenen Kunden würden individuell über ihre Optionen informiert. Auch die MSC Cruise und die Carnival Cruise Line verlängern den Reisestopp bis zum 31. Mai.

Viking Cruises cancelt Kreuzfahrten bis Ende Juni

Viking Cruises streicht alle Kreuzfahrten angesichts der aktuellen Coronavirus-Epidemie. Die mehr als 70 Flusskreuzfahrtschiffe und sechs Ozeankreuzer werden lange nicht mehr ablegen: Alle Kreuzfahrten, die zwischen dem 12. März und dem 30. Juni 2020 hätten starten sollen, fallen aus.

Das betrifft Flusskreuzfahrten in Europa, Russland, Asien und Ägypten sowie Kreuzfahrten auf der Ostsee, in Nord- und Südamerika, Asien, der Karibik und auf dem Mittelmeer.

Am 1. Juli 2020 will die Reederei den Kreuzfahrtbetrieb voraussichtlich wieder aufnehmen. Normalerweise reisen jährlich rund 500.000 Gäste auf den Kreuzfahrtschiffen der Viking-Flotte. „Als ein privates Unternehmen mit starken Finanzen müssen wir uns keine Sorgen um Quartal-Gewinnerwartungen machen. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, das zu tun, was am besten für unsere Kunden und Mitarbeiter ist, genau wie wir es immer getan haben.“

Princess Cruises streicht alle Kreuzfahrten bis Mitte Mai

Princess Cruises teilte mit, dass alle Kreuzfahrtstarts bis zum 10. Mai 2020 gestrichen seien.

Disney Cruise Line sagt Abfahrten bis Ende April

Bis mindestens zum 28. April werden keine Disney-Kreuzfahrten mehr starten. Das gab das Unternehmen bekannt.