Wer sich die Vorfreude nicht vermiesen lassen möchte, sollte die App vor der Reise besser nicht im Blick behalten. Kurz vor unserer Ankunft lag der Wert bei vier, ebenso am Tag nach unserer Abreise. In den Tagen dazwischen gerade mal bei zwei. Wow, wie viel Pech kann man eigentlich haben?! Na ja, nun war gebucht und wir mussten das Beste draus machen.

Seit Jahren bin ich Mitglied in einer Polarlichtjäger-Facebook-Gruppe und schaue mir regelmäßig die atemberaubenden Bilder der Fotografen dort an. Bei der Frage, wo die Aufnahmen entstanden sind, fällt immer wieder ein Name: Tromsø.

Nordlichttouren lassen sich in Tromsø und Umgebung an jeder Ecke buchen, sind aber unnötig. Das Geld solltest du lieber in einen Mietwagen stecken. Dann hast du die Freiheit, zu jeder Zeit rauszufahren und bist nicht an eine Nacht und eine Gruppe gebunden.

Die verließen wir aber am nächsten Tag schon wieder und machten uns auf den Weg nach Nord-Lenangen. Dort erwartete uns ein winzig kleines Ferienhaus direkt am Fjord. Caspar David Friedrich hätte das Panorama nicht besser malen können. Etwa vier Kilometer nördlich endete dann auch die Straße und somit die Beleuchtung – optimale Voraussetzungen für unseren Plan.

Völlig erledigt von den letzten 16 Stunden an Flughäfen und in Bussen kratzten wir all unsere Reserven zusammen, packten uns warm ein und gingen noch mal raus. Für uns war das der erste Schneekontakt des Jahres – es knirschte, rieselte und glitzerte überall.

Trotzdem sind Apps wie „Meine Polarlicht-Vorhersage“ oder „Nordlichtmelder“ Gold wert. Sie benachrichtigen dich, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, und geben dir einen guten Überblick, mit dem du auch als Laie etwas anfangen kannst. Die erste Benachrichtigung vor Ort blinkte am Abend unserer Anreise in Tromsø auf.

Doch wie in jedem guten Film wendete sich auch unser Abenteuer zum Guten. Schon am nächsten Tag sahen die Balken in der App meines Vertrauens plötzlich anders aus. Der Index stieg an auf drei und von Wolken war auch keine Spur. Zwei Tage mussten wir uns jedoch noch gedulden. Am Tag der Tage wanderten wir tagsüber noch durch die Natur und waren abends froh, dass die Prognose erst ab 21 Uhr vielversprechende Daten ablieferte.

Ich hatte gerade drei Seiten meines Krimis gelesen, da rief meine Reisebegleitung Anja plötzlich: „Verpassen wir hier gerade was?!“ Sie stand bei Instagram mit einer Frau in Kontakt, die ebenfalls in unserer Gegend auf der Lauer lag. Die schrieb ihr, ob wir den Lichtern auch gerade beim Tanzen zusehen.

Rein in die Schlappen, raus aus der Tür und schon war ich im Fieber. Über unserer Unterkunft schwebte ein grüner Streifen, problemlos mit den Augen erkennbar. So schnell waren wir noch nie angezogen und abfahrbereit. So schnell es die vereiste Straße zuließ, fuhren wir zu unserem angestammten Platz und hofften, nicht auf einen Haufen anderer Jäger zu stoßen, die uns im Bild stehen könnten.

Tanzende Lichter über der norwegischen Natur. Foto: Anja Schneider

Doch niemand war da. Nur wir und die Nordlichter. Wir stapften durch den Tiefschnee, bis wir weit genug weg waren von den Straßenlaternen. Überall waren grüne Streifen am Himmel, die sich immer wieder veränderten. Von den Tourifotos, mit denen Agenturen locken und Souvenirs aller Art ausgestattet sind, war der Anblick aber immer noch weit entfernt.

Polarlichter-Freude überdeckt Kälte

Doch es war auch erst 19 Uhr und die laut App prognostizierte heiße Phase stand uns ja noch bevor. Der erste Akku war leer fotografiert. Und dann wurde es plötzlich hell. Direkt über uns zog sich ein grünes Band entlang, das urplötzlich heller und heller wurde.

Die Kamera war mir in dem Moment egal, ich schmiss mich auf den Rücken in den Schnee und starrte ungläubig nach oben. Nach ein paar Sekunden war der atemberaubende Spuk vorbei und das Band verwandelte sich zurück in den schwachen grünen Streifen.

Die nächsten zwei Stunden verharrten wir hinter unseren Stativen, rutschten zigmal auf demselben Stein aus und starrten unentwegt in den Himmel. „Na ja, wollen wir los? Wird schon langsam kalt“, war der erste Versuch meines zweiten Reisebegleiters Uwe, uns nach Hause ins Warme zu locken. Ja, nur noch ein Abschiedsfoto, waren Anja und ich uns einig ...

Weitere zwei Stunden später spürten wir alle drei unsere Füße kaum noch, konnten uns aber auch nicht von den grünen Schlaufen und Bahnen trennen, die sich inzwischen zwar schwächer, aber immer noch deutlich sichtbar über den ganzen Himmel verteilten.

Den Wolken hatten wir es zu verdanken, dass wir uns dann doch von dem Anblick lösen konnten und zurück nach Hause fuhren. Nach Mitternacht saßen wir durchgefroren, aber glücklich bei einem Glas Wein und starrten selig vor uns hin. Die Polarlichtjagd ist uns tatsächlich gelungen.

So gelingt auch dir das Polarlichtfoto: