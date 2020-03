Das Coronavirus führt zu einer weltweiten Reisewarnung. Veranstalter bieten kostenlose Stornierungen für Neubuchungen an, auch Reedereien ziehen mit. Was Urlauber dazu wissen müssen, liest du hier.

An Reisen ist wegen der Corona-Krise aktuell nicht zu denken.

In den kommenden Wochen fallen alle Pauschalreisen und Kreuzfahrten von Tui aus, und zwar ab sofort bis zum 30. April 2020. Die davon betroffenen Kunden werden von Tui chronologisch nach Abreisedatum kontaktiert.

Mittlerweile gibt es wegen des Coronavirus eine weltweite Reisewarnung bis Ende April und in vielen Ländern Einreiseverbote für Urlauber aus Deutschland . Wer eine Pauschalreise gebucht hat, wird in der Regel aktiv vom Reiseveranstalter oder Reisebüro kontaktiert, ob sie stattfindet oder nicht.

Alle Gäste, die eine Kreuzfahrt an Bord der Mein Schiff Flotte mit Abfahrtdatum bis zum 30.06.2020 gebucht haben, können diese ab sofort bis spätestens 5 Tage vor Reisebeginn gebührenfrei umbuchen.

Auch alle Tui-Cruises-Kreuzfahrten fallen bis 30. April aus. „Wir bieten den Gästen aller abgesagten Reisen eine Umbuchung bis 30. April auf eine alternative Reise Ihrer Wahl an, mit 10 Prozent Ermäßigung auf die gesamte Reise inklusive An- und Abreisepaket.“

Nicht gültig sind diese Regeln für die Marken XTUI, FLY & Mix, TUI Ticket Shop, non refundable Rates oder Reisen mit Linienflügen.

„Die kostenfreie Stornierungsmöglichkeit endet 14 Tage vor Abreise, spätestens jedoch am 30. April 2020“, schreibt FTI auf seiner Website . Das Angebot gelte für Buchungen bei den Veranstaltermarken FTI, 5vorflug und BigXtra sowie für die „MS Berlin“ von FTI Cruises.

Die langfristige Urlaubsbuchung sei aber weiterhin möglich, betont FTI. Der Reiseveranstalter bietet für Kunden, die zwischen dem 1. März und dem 18. April eine Reise buchen, kostenlose Stornierungen an – und zwar für alle Reisen im Zeitraum bis einschließlich 31. Oktober.

Die Kunden werden chronologisch nach Abreisedatum informiert, wer im Reisebüro gebucht hat, soll sich an die dortigen Ansprechpartner wenden. Von telefonischen Nachfragen sollten Kunden durch das erhöhte Anrufvolumen absehen. „Sollten Sie eine Flugreise bei uns gebucht haben, ist es nicht nötig am Flughafen zu erscheinen.“

Schauinsland-Buchung bis zwei Wochen vor Abreise stornierbar

Bei Schauinsland-Reisen können alle Pauschalreisen sowie Nur-Hotel-Buchungen mit Abreise bis zum 31. Oktober 2020, die zwischen dem 2. und 31. März 2020 gebucht werden, kostenlos storniert werden – und zwar bis zum 15. April, allerdings spätestens bis 14 Tage vor Abreise.

Das heißt, dass Reisen bis zum 15. April kostenfrei storniert werden können, aber trotzdem ein Zeitfenster von 14 Tagen bis zum Abflugtermin einzuhalten sind. Falls ein Urlauber also am 14. April versucht seinen Urlaub mit dem Abreisedatum 16. April zu stornieren, ist dies nicht kostenfrei möglich. Diese Reise hätte er bis zum 2. April stornieren müssen, erklärt eine Schauinsland-Sprecherin.

Alltours: Diese Neubuchungen sind wegen Corona stornierbar

„Aufgrund der aktuellen Situation sagt Alltours alle Flugpauschalreisen und Reisen mit individueller Anreise mit Anreise bis einschließlich 30. April 2020 ab.“ Darüber informiert der Veranstalter am 20. März. Die Reisen würden aktiv von Alltours kostenlos storniert. Die Kunden erhalten darüber eine Bestätigung.

Das sind die geänderten Stornierungsbedingungen: Alle neuen Buchungen ab 1. März bis 18. April für den Reisezeitraum 15. März bis 31. Oktober 2020 können bis 14 Tage vor Abreise kostenlos storniert oder umgebucht werden.

Diese Regel gilt für Stornierungen und Umbuchungen, die bis zum 30. April 2020 getätigt werden, und trifft nur für alltours flugreisen zu. Buchungen der Marken alltours-X und byebye sowie Buchungen mit Linienflügen sind hiervon ausgenommen.

DER Touristik: Neubuchungen können storniert werden

DER Touristik führt aufgrund der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 30. April keine Reisen mehr durch. Alle bis dahin gebuchten Reisen werden abgesagt, auch hier informiert der Reiseveranstalter betroffene Urlauber aktiv.

Wer im Mai eine Reise geplant hat und zeitlich variieren möchten, kann bis spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen, das gilt für alle Reisen mit Abreisedatum bis 31. Mai 2020.

Außerdem bietet der Veranstalter kostenlose Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten für Neubuchungen von Reisen an alle Ziele an. Dies gelte für Kunden, die zwischen März und Oktober 2020 reisen möchten und zwischen dem 5. März und dem 30. April 2020 buchen, teilte der Konzern in einer Vertriebsmitteilung mit. Reisende müssen allerdings bis spätestens 30. April 2020 stornieren, danach gelten die normalen Stornierungsgebühren der DER Touristik.

Gültig ist das Angebot nur für Neubuchungen der DER Touristik-Veranstaltermarken Dertour, Meiers Weltreisen, ITS Reisen und Jahn Reisen. Ausgenommen sind X- , PAUS- und Indie-Buchungen, Olympia, Dertour Sports live und Bettenbanken-Hotels sowie vermittelte Leistungen (Versicherungen, Kreuzfahrten, Camper, Ferienwohnungen und Nur-Flug).

Gebeco: Neubuchungen für 2020 können kostenlos storniert werden

Auch Gebeco hat sich dazu entschieden, sämtliche Reisen bis zum 30. April 2020 abzusagen. „Gästen mit Abreisen bis zum 31. Mai 2020 bieten wir die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung an“, teilt der Konzern mit.

Weiterhin können Kunden unabhängig vom Reiseland, wenn sie eine Reise mit Start im Jahr 2020 zwischen dem 4. März und dem 30. April buchen, außerdem bis 60 Tage vor Abreise ihre Reise kostenlos stornieren oder umbuchen. Dieses Recht auf kostenlose Umbuchung oder Stornierung besteht ausschließlich für neue Buchungen und nicht für bereits bei Gebeco gebuchte Reisen.

Ausnahme: Wenn deine Reise aufgrund geänderter Einreisebestimmungen des Reiselands ausfällt. Dann kontaktiert Gebeco dich sofort und du kannst die Reise kostenlos stornieren oder eine andere Reise bei dem Veranstalter buchen.