Die Reisewarnung wegen Corona wird für gut 160 Länder bis 31. August verlängert. Viele Veranstalter bieten darüber hinaus kostenlose Stornierungen und Umbuchungen für viele Reisen an. Was Urlauber wissen müssen.

Wegen des Coronavirus wurde die weltweite Reisewarnung für mehr als 160 Länder bis zum 31. August 2020 verlängert, in vielen Ländern gelten Einreiseverbote für Urlauber aus Deutschland. Veranstalter wie Tui, FTI und Alltours bieten aktuell keine Reisen an, wollen aber ab Ende Juni langsam wieder das Programm in Ländern in der EU hochfahren, für welche die Reisewarnung nicht verlängert wird.

Kannst du auch ohne geltende Reisewarnung Urlaub stornieren oder umbuchen? Wie sieht es mit dem Sommerurlaub oder der Reise im Herbst aus? Der reisereporter hat die Infos auf einen Blick zusammengestellt.

Klick dich über die folgeden Links direkt zum Überblick für Reiseveranstalter, Airlines oder Reedereien. Dort sind die Sonder-Storno-Bedingungen alphabetisch aufgeführt.

Storno-Bedingungen bei Reiseveranstaltern

Alltours: Diese Neubuchungen sind wegen Corona stornierbar

Aufgrund der weltweiten Reisewarnung streicht der Veranstalter alle Flugreisen bis einschließlich 25. Juni, Fernreisen sind bis 15. Juli abgesagt. Die Reisen würden aktiv von Alltours kostenlos storniert. Die Kunden erhalten darüber eine Bestätigung. Reisen innerhalb Deutschlands finden seit dem 30. Mai statt. Urlauber werden in den kommenden Wochen informiert, ob ihr Hotel geöffnet hat, und erhalten entsprechend eine Rechnung oder Stornierung.

Die Kunden erhalten ihre geleisteten Zahlungen wahlweise als Rückerstattung, als kostenlose Umbuchung oder als Gutschrift zurück. Wer sich für eine Gutschrift entscheidet, erhält als Dankeschön ein Upgrade und einen VIP-Service im nächsten Urlaub mit Alltours. Kunden, die ihre Gutschrift nicht einlösen, können sich den Betrag jederzeit auszahlen lassen, so der Veranstalter.

Buchungen mit Abreise vom 26. Juni bis einschließlich 15. Juli können bis zum 15. Juni kostenlos umgebucht oder storniert werden. Nicht gültig ist das für:

alltours Klassik Buchungen mit Linien- oder dynamischen Flügen sowie mit Bettenbanken

Nur-Hotel-Buchungen sowie Reisen aus unserem Individualprogramm in die Länder: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, spanisches Festland, Tschechien und Ungarn

Reisen mit alltours-X und byebye

Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours bieten kostenloses Umbuchen

Die Marken Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours haben alle Reisen bis zum 25. Juni abgesagt. Diese Reisen können die betroffenen Kunden kostenfrei umbuchen oder stornieren. Dazu werden sie vom Veranstalter oder vom Reisebüro direkt kontaktiert.

Wer seine Reise mit Datum zwischen dem 1. Mai und 5. Juli umbucht beziehungsweise einen Reisegutschein annimmt, erhält einen Bonus – je nach Wert Ihrer ursprünglich gebuchten Reise – von bis zu 100 Euro zusätzlich. Der Reisegutschein gilt bis zum 30. Juni 2021, er ist für alle Marken der Anex Tour GmbH einlösbar. Ist er bis zum 30. Juni 2021 nicht eingelöst, wird er abzüglich der genannten Boni ausgezahlt.

Berge & Meer bieten kostenlose Umbuchung für bestehende Reisen

Beim Veranstalter Berge & Meer werden ab Mitte Mai folgende Reisen wieder aufgenommen:

ab 15. Juni 2020: Deutschland, Österreich, Niederlande (inklusive Flusskreuzfahrten Rad & Schiff), Schweiz, Tschechien, Ungarn

ab 1. Juli 2020: Baltikum, Dänemark, Frankreich (außer Korsika), Griechenland, Island, Italien, Spanien/Kanaren, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien/Festland, Zypern

ab 1. August 2020: Albanien, Großbritannien, Irland, Korsika, Montenegro, Schottland, Schweden

ab 1. September 2020: Andorra, Malta, Russland

Dies gilt, solange die Situation sich positiv entwickelt. Die Kunden werden informiert, die Bearbeitung könne jedoch aufgrund der Vielzahl der Vorgänge zwischen vier und sechs Wochen dauern.

Es gilt für alle bestehenden Buchungen (ausgenommen sind Kreuzfahrten und Musicals) mit Abreise bis 30. Juni 2020: Die Reisen können auf einen Termin ab Juli 2020 kostenlos umgebucht werden, es gibt zehn Prozent Rabatt auf den neuen Reisepreis.

DER Touristik: Diese Buchungen können storniert werden

DER Touristik führt aufgrund der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 14. Juni keine Auslandsreisen mehr durch. Alle bis dahin gebuchten Reisen werden abgesagt, auch hier informiert der Reiseveranstalter betroffene Urlauber aktiv. Darüber hinaus streicht DER TOuristik etliche weitere Reisen, einen Überblick gibt es auf der Webseite.

Zwischen dem 15. Mai und 30. Juni 2020 getätigte Neubuchungen mit Abreisedatum bis zum 31. Oktober 2021 können bis auf weiteres bis 14 Tage vor Reisebeginn kostenfrei storniert werden.

Expedia: Hotels können bis Ende April storniert werden

Das Online-Reisebüro Expedia teilt mit, dass Hotelbuchungen bei Inlandsreisen bis 30. Juni storniert werden können, es gelten aber die standardmäßigen Stornierungsbedingungen. Auslandsreisen können storniert werden, Kunden erhalten einen Gutschein.

Kunden, die vor dem 19. März 2020 einen nicht erstattungsfähigen Hoteltarif für Aufenthalte nach dem 30. Juni bei Expedia gebucht und bezahlt haben, per E-Mail kontaktiert und gefragt werden, ob sie die bestehende Buchung beibehalten oder stornieren möchten.

Bei einer Flug-Stornierung gelten die Geschäftsbedingungen für Gutschriften beziehungsweise Rückerstattungen der jeweiligen Fluggesellschaft, teilt der Konzern mit.

FTI sagt alle Reisen bis Mitte Juni 2020 ab

Die FTI Group sagt alle Reisen bis mindestens 14. Juni ab. Das gelte für alle Veranstalter der Group wie FTI Touristik, 5vorFlug und BigXtra, heißt es. Die Kunden werden chronologisch nach Abreisedatum informiert, wer im Reisebüro gebucht hat, soll sich an die dortigen Ansprechpartner wenden. Von telefonischen Nachfragen sollten Kunden durch das erhöhte Anrufvolumen absehen.

FTI-Reisen bis Ende Julikönnen kostenlos verschoben werden

FTI-Kunden können Reisen mit Abflug bis zum 31. Juli auf Wunsch kostenlos auf einen späteren Zeitpunkt (spätestens 30. April 2021) umbuchen. Umbuchungszeitraum: ab sofort bis 31. Juli 2020, spätestens jedoch bis zehn Tage vor Abreise. Der neue Reisetermin kann in einem Zeitraum zum 30. April 2021 liegen. Weitere Informationen findest du auf der Website von FTI.

Von der Regelung ausgenommen sind: Datamixx-Reisen (XFTI), mit Linien- oder dynamischen Flügen gebündelte Pauschalreisen, Nur Flug-Buchungen, Buchungen mit Eintrittskarten (zum Beispiel Musicals, Freizeitparks, Sporttickets), Kreuzfahrten sowie Buchungen über die Reiseart DEAL.

G Adventures: Neubuchungen können umgebucht werden

G Adventures hat alle Reisen bis zum 31. Juli abgesagt. Alle Reisen, die bis einschließlich 30. September starten und bereits gebucht wurden, können kostenfrei umbuchen.

Gebeco: Neubuchungen für 2020 können kostenlos storniert werden

Auch Gebeco hat sich dazu entschieden, sämtliche Reisen bis zum 14. Juni 2020 abzusagen. Weiterhin können Neubuchungen zwischen 4. März und 30. Juni 2020 mit Abreise bis 30. September 2021 bis 60 Tage vor der Abreise kostenlos storniert oder umgebucht werden. Ausnahmen: Kreuzfahrten, Flüge zu Sonderbedingungen (diese werden Ihnen bei der Buchung mitgeteilt).

Hauser Exkursionen bietet Stornierung für Neubuchungen an

Bei Hauser Exkursionen sind ebenfalls alle Reisen bis 14. Juni 2020 abgesagt. Neu oder umgebuchte Reisen können bis 65 Tage vor Reiseantritt kostenfrei storniert oder umgebucht werden. Das gilt für alle Reisen in 2020 und 2021, die seit dem 3. März für das Jahr 2020 gebucht wurden und werden, bis 65 Tage vor Reiseantritt kostenlos stornieren oder umbuchen.

Schauinsland-Buchung bis zwei Wochen vor Abreise stornierbar

Bei Schauinsland-Reisen werden alle Flugreisen bis einschließlich 26. Juni storniert. Für Abreisen in der Sommersaison 2020 bietet das Unternehmen bei allen Pauschalreisen an, kostenlos auf bereits freigeschaltete Ziele im Winter 2020/2021 oder im Sommer 2021 umzubuchen.

Tui: Diese Neubuchungen sind wegen Corona stornierbar

In den kommenden Wochen fallen alle Pauschalreisen ins Ausland von Tui aus, und zwar bis zum 14. Juni 2020. Die davon betroffenen Kunden werden von Tui chronologisch nach Abreisedatum kontaktiert. Deutschlandurlaub ist im Mai wieder möglich.

Diese Stornierungsmöglichkeiten gibt es für neue Buchungen: Alle Reisen, die bis zum bis zum Ende Juni neu gebucht werden, können kostenlos umgebucht oder storniert werden. Das gilt für Reisen in der Sommersaison 2020, aber auch für die Wintersaison und den Sommer 2021 und bis 14 Tage vor Abreise.

Gültig ist das für alle Tui- und Airtours-Neubuchungen (Paket + Unterkunft + Rundreisen). Wer bis Ende Juni bucht, bekommt zusätzlich einen Treuebonus von bis zu 150 Euro pro Person.

Nicht gültig sind diese Regeln für die Marken XTUI, FLY & Mix, TUI Ticket Shop, non refundable Rates oder Reisen mit Linienflügen.

Tui: Reisen bis Ende August können umgebucht werden

Zudem können Reisen, die zwischen dem 1. und 31. Mai 2020 geplant sind, kostenlos zum aktuellen Tagespreis umgebucht werden. Je nach Anreisetermin sollen sich Kunden dafür an folgende Mailadressen wenden: Reisen-juli@tui.de, Reisen-august@tui.de, Reisen-juni@tui.de

Gültig ist dieses Angebot für alle Tui- und airtours-Buchungen (Paket + Unterkunft + Rundreisen). Nicht gültig ist es für XTUI, Fly & Mix, Bootsferien, Tui Cruises, Gebeco, Wolters, Tui Villas, Tui Ticket Shop, non refundable Raters, airtours cruises und Veranstaltungstickets.

Wikinger Reisen stellt Flugreisen bis Ende Juni ein

Der Veranstalter Wikinger Reisen hat mitgeteilt, dass alle Gruppenreisen (inklusive Deutschland) bis 29. Juni 2020 gestrichen sind – auch in Deutschland. Den von Reiseabsagen betroffenen Gästen bietet das Unternehmen Alternativen an. Ganz allgemein wolle der Aktivreisenspezialist so kulant wie möglich auf Stornierungswünsche reagieren. Auch Flugreisen ab dem 1. Juli könnten von Absagen betroffen sein, falls die Reisen aufgrund mangelnder Flüge oder behördlicher Anordnungen nicht durchzuführen sind.

Der Veranstalter hält für Reisen ab dem 30. Juni 2020 an den bekannten Umbuchungs- und Stornobedingungen fest, will Umbuchungswünsche aber „so kulant wie möglich“ prüfen.

Storno-Bedingungen bei Airlines

Condor: Neue Flüge kostenlos umbuchen

Condor erlaubt bei Neubuchungen zwschen dem 7. März und dem 7. Juni, auf allen Flügen zu allen Zielen und in fast allen Klassen kostenlose Umbuchungen vorzunehmen. Ausgenommen ist der günstigste Tarif Economy Light. Die kostenfreie Umbuchung ist bis einen Tag vor Abflug möglich. Ist der neue Flug teurer als der ursprüngliche Flug, musst du allerdings die Differenz zahlen.

Easyjet verzichtet auf Umbuchungsgebühr

Der britische Billigflieger Easyjet verzichtet ab dem 13. März 2020 bis auf weiteres auf die sonst fällige Umbuchungsgebühren für bestehende sowie für neue Buchungen. Eventuelle Preisunterschiede für den neuen Flug müssen die Kunden bei der Neubuchung allerdings ausgleichen.

Wer seinen Flug stornieren möchte und sich für einen Fluggutschein entscheidet, erhält ein zusätzliches Guthaben in Höhe von fünf Euro pro Person oder einen Gutschein für das Bordangebot.

Eurowings: Flüge bis 2021 können umgebucht werden

Bei Eurowings können alle bereits gebuchte Flügeund alle Neubuchungen bis 30. Juni 2020 bis 14 Tage vor Abflug beliebig oft kostenfrei umgebucht werden. Das gilt für Flüge mit Abflugdatum bis zum 30. Oktober 2021. Der neue Flug muss ebenfalls bis zum 30. Oktober 2021 stattfinden.

Wer einen gebuchten und planmäßig stattfindenden Flug innerhalb der kommenden 60 Tage nicht antreten möchte, kann alternativ bis 14 Tage vor Abflugdatum einen Gutschein über den Wert des gezahlten Flugpreises anfordern. Dieser ist ab Ausstellungsdatum ein Jahr lang gültig. Die neu gebuchte Flugstrecke muss nicht mit der urpsrünglichen übereinstimmen.

Lufthansa bietet kostenlose Umbuchungen auch nach geplantem Flug an

Deutschlands größte Airline Lufthansa bietet Kunden folgendes an: Flugtickets, die bis einschließlich 15. Mai gebucht wurden, können kostenlos umgebucht werden auf einen Termin bis 31. Dezember 2021. Die Umbuchung muss vor dem ursprünglich geplanten Abreisedatun erfolgen.

Bei einer Umbuchung bis 31. August 2020 mit Abflugdatum bis 31. Dezember 2020 erhalten Kunde bis zu 50 Euro Rabatt auf den Ticketpreis. Sollte der umgebuchte Tarif aufgrund einer Änderung beispielsweise der Destination (Umbuchung von Kurz- auf Langstrecke), Wechsel der Reiseklasse oder ähnlichem, teurer sein, kann trotz des Discounts eine Aufzahlung erforderlich werden. Dasselbe gilt für Buchungengen, die zwischen dem 20. April und 15. Mai 2020 getätigt wurden.

KLM: Flüge bis Ende Mai gegen Gutschrift stornierbar

Bei der Airline KLM können gebuchte Flüge im Reisezeitraum bis 31. August storniert werden, der Kunde erhält das Geld in Form eines Gutscheins. Dies gilt für Flüge, die bis einschließlich 21. April 2020 gebucht wurden. Alternativ können die Flüge kostenfrei umgebucht werden.

Für Abflüge nach dem 31. August 2020 müssen sich Kunden an die Airline wenden. Wer nach dem 22. April einen KLM-Flug gebucht hat, kann kostenfrei auf einen anderen Reisezeitraum oder für ein anderes Reiseziel umbuchen.

Ryanair erlässt Umbuchungsgebühr

Die britische Billig-Airline Ryanair seinen Kunden die Umbuchungsgebühr. Das gilt für alle bestehenden und neuen Buchungen für Flüge zwischen 31. März und 31. Mai 2020. Der Flug kann auf ein Datum bis 31. August verschoben werden. Allerdings musst du die Differenz zahlen, falls dein neuer Flug teurer ist.

Sollte dein Flug ausfallen, kannst du kostenlos einen anderen Ryanair-Flug buchen oder erhälst dein Geld für das Flugticket zurück.

Storno-Bedingungen bei Reedereien

Kostenfreie Umbuchung auch bei Kreuzfahrten mit Aida möglich

Für Aida-Kunden ist die Reisesaison bis Ende Juli unterbrochen, Reisen in die USA und Kanada werden für das gesamte Jahr 2020 abgesagt.

Alle bei Aida neu gebuchten Reisen bis einschließlich 31. Juli 2020 können bis 60 Tage vor Reisegebinn einmalig und kostenlos innerhalb des ursprünglich gebuchten Tarifes umgebucht werden.

Diese Tui-Cruises-Buchungen können storniert werden

Auch alle Tui-Cruises-Kreuzfahrten fallen bis Mitte Juli aus. Alle Gäste mit Abreisetermin bis zum 31. August 2020 können bis spätestens fünf Tage vor Reisebeginn kostenlos umbuchen. Für abgesagte Reisen erhalten Kunden für bereits geleistete Zahlungen automatisch ein Reiseguthaben.

Wer dieses bis zum 31. Oktober 2020 einlöst, erhält darüber hinaus zehn Prozent Ermäßigung auf die neue Reise. Bei Einlösung des Reiseguthabens bis 31. Dezember 2021 gibt es füfn Prozent Ermäßigung.