Die Bilder sehen verlockend aus, der Preis ist bezahlbar und die Unterkunft befindet sich direkt im Zentrum. Klingt perfekt. Also klickst du auf Buchen. Angekommen am Reiseziel dann der Schock: Wo eigentlich die Airbnb-Wohnung sein soll, ist nur gähnende Leere zu sehen.

Das ist die Masche: Man mag es kaum glauben, aber viele Gäste fallen offenbar auf die Geldfalle herein. Dabei geht es darum, dass die Gastgeber den Buchungsbetrag im Vorfeld haben möchten – und das geht nur außerhalb der App. Als Grund geben sie meistens an, dass beide Beteiligten dabei die Gebühren für die Plattform sparen. Dass dadurch aber auch der Kundenschutz des Buchungsportals wegfällt, wissen viele nicht. Und wer dem Anbieter mit der Zahlung auch gleich einen Vertrauensbonus mitschickt, der steht am Ende allein da.

3. Schäden, die es nicht gibt, und geheime Übernachtungen

Das ist die Masche: Eine schlechte Nachricht vorab: Betrug kann dich auch erwischen, wenn du bereits im Urlaub bist. Dann wird etwa im Nachhinein ein Schaden in Rechnung gestellt, den du nicht verursacht hast. Und du hast nichts in der Hand, um das Gegenteil zu beweisen.

Oder du musst plötzlich doch aus der Wohnung ausziehen, weil dem Vermieter einfällt, dass er eigentlich gar nicht untervermieten darf oder dass der Klempner kommen muss. Und, auch genau so passiert: Deine „gesamte Unterkunft“ entpuppt sich als Privatzimmer in einem Areal und du sitzt plötzlich mit fremden Leuten am Frühstückstisch.

So erkennst du die Masche: Auch hier dürfte es nicht allzu schwerfallen, zu erkennen, dass da irgendwas schiefläuft. Die Frage ist aber: Was kannst du tun, um dich vor entsprechenden Maschen zu schützen? Und die Antwort ist leider gar nicht so einfach. Denn all das wirst du erst merken, wenn du bereits vor Ort bist.

Solltest du aber ungewollt mit anderen zusammen wohnen oder sollte dein Vermieter dich plötzlich vor die Tür setzen, so hilft immer ein Anruf beim Airbnb-Kundendienst. Dort bekommst du nach kurzer Prüfung der Sachlage oft eine andere Unterkunft gestellt – oder die Gebühr für ein Hotelzimmer erstattet.