Auf Flügen im kuscheligen Bett schlafen? Bislang ist das nur für Gäste der Luxusklasse möglich. Die Fluggesellschaft Air New Zealand möchte in Zukunft aber auch Betten in der Economy Class anbieten.

Bald kannst du auf Flügen von Air New Zealand auch in der Economy schlafen. Doch du musst dich noch etwas gedulden, bis es so weit ist.

Auf Langstreckenflügen wünschen sich Passagiere nichts sehnlicher, als einen entspannten Schlaf zu bekommen. In den engen und oftmals unbequemen Sitzen ist das aber ein nahezu unmögliches Unterfangen – außer, du leistest dir einen Sitz in der Business Class oder gar in der First Class (oder hast Glück und bekommst ein Upgrade). Dann kannst du zumindest deinen Sitz in eine Liegeposition versetzen.

Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand will diesen Schlafkomfort aber auch in die Economy Class bringen. Die Airline will unter dem Namen „Skynest“ Schlafkapseln in die Flugzeugkabine bringen.

New Zealand bittet um Geduld, bis die Betten eingesetzt werden

Du solltest dich aber nicht zu früh freuen, denn die Betten für die Holzklasse sollen erst in mehr als einem Jahr auf Flügen zum Einsatz kommen. Und auch nur auf der Langstrecke.