Coronavirus in Italien: Städte abgeriegelt

Der infizierte Urlauber auf Teneriffa stammt aus der Lombardei – der Region in Italien, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Insgesamt sind in dem Land 229 Fälle bestätigt, deutlich mehr als in jedem anderen europäischen Land berichtet das „RedationsNetzwerk Deutschland“.

Die Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung einzudämmen, sind drastisch: Mehrere Städte wurden unter Quarantäne gestellt, Museen in Venedig und Mailand bleiben dicht, der Zugkehrvehr aus Österreich war vorübergehend eingeschränkt worden.