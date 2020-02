Das beliebte Reiseland Italien ist mit mehr als 160 Infizierten in ganz Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Zwei Orte sind sogar abgeriegelt. Alle Infos für Urlauber gibt es im reisereporter-Überblick.

Das Coronavirus schränkt nun auch das öffentliche Leben an einem beliebten Reiseziel der Deutschen immer weiter ein: In Europa ist Italien derzeit am meisten von dem Virus betroffen. In sieben Regionen gibt es über 160 Infektionen und vier Tote, meldet der italienische Katastrophenschutz.

Zwei Provinzen sind komplett abgeriegelt, verschiedene Einrichtungen bleiben geschlossen, der Karneval in Venedig wurde vorzeitig abgebrochen und zeitweise fuhr kein Zug zwischen Österreich und Italien, aus Angst vor dem Virus.

Stornieren, Flüge und Zugverkehr: Alles zum Thema Coronavirus in Italien

Was Reisende über die betroffenen Regionen wissen müssen, wie es mit dem Ski-Urlaub aussieht und ob du deine gebuchte Reise nach Italien noch stornieren kannst, erfährst du im großen Überblick.

Zwei Provinzen in Italien wegen Coronavirus abgeriegelt

In der Lombardei und in Venetien gibt es die meisten Infizierten. Dort hat die italienische Regierung die Provinz Lodi und die Stadt Vo in der Provinz Padua komplett abgeriegelt, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet.

Die Regionen befinden sich 60 Kilometer südlich von Mailand. Weitere Infizierte gibt es außerdem in den Regionen Emilia-Romagna und Piemont.

Mit welchen Einschränkungen muss ich in Mailand und Venedig rechnen?

In Mailand selbst lies der Bürgermeister alle Schulen, Museen und Theater schließen, heißt es von der italienischen Tageszeitung „Corriere della sera“. Außerdem wurden alle öffentlichen Veranstaltungen vorerst abgesagt.

Gleiches gilt für Venetien, wo der Regionspräsident Luca Zaia alle Veranstaltungen bis einschließlich 1. März cancelte. Für Venedig-Urlauber gibt es folgende konkrete Einschränkungen: Die Basilika San Marco und die Theater La Fenice, Malibran, Toniolo und Momo bleiben geschlossen.

Auch der Karneval in Venedig wurde abgebrochen – eigentlich hätten die Feierlichkeiten noch bis Dienstag laufen sollen.

Können Urlauber ihre Italienreise stornieren?

Urlauber sind verunsichert, ob sie noch nach Italien reisen können. Stornieren können sie ihre Reise jedoch nur kostenlos, wenn sie in ein betroffenes Gebiet in Venetien oder in der Lombardei führt. Das sagte Reiserechtsanwalt Paul Degott dem reisereporter. Alle Infos zum Thema Reiserecht bezogen auf das Coronavirus haben wir in einem Überblick zusammengefasst