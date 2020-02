Karneval in Venedig soll wegen Coronavirus abgesagt werden

Er ist weltberühmt, doch nun soll der Karneval in Venedig tatsächlich abgesagt werden. Grund dafür ist die Ausbreitung des Coronavirus in Italien, auch in der Lagunenstadt sind mehrere Infektionen bekannt.

Zwei Tote, mehr als 100 Infizierte: Im Norden Italiens, vor allem in der Lombardei und Venetien, werden massive Anstrengungen unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Auch in Venedig wurden am Sonntag zwei Infektionen bekannt, berichtet die Zeitung „Repubblica“.

Regionspräsident will Karneval in Venedig absagen

Am Mittag kam dann der Hammer: Der berühmte Carnevale di Venezia, für den jedes Jahr auch Tausende von Touristen in die Lagunenstadt reisen, soll abgesagt werden. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag mit. „Wir müssen uns drastischen Maßnahmen anpassen“, das sagte Zaia gegenüber Reportern. Dazu zähle die Absage des Venezianischen Karnevals „und sogar noch mehr“.

Eigentlich laufen die Feste und Umzüge entlang der Kanäle und auf dem Markusplatz noch bis Dienstag, sie gingen am Sonntag zunächst weiter. Polizisten trugen bei Personenkontrollen Atemschutzmasken.

Der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, sagte, die Entscheidung über eine Absage liege beim Regionalpräsidenten und der speziellen Kriseneinheit. Auf die Frage, ob am Sonntag der letzte Karnevalstag sei, sagte er: „Ja, es liegt nicht an mir, das zu sagen. Es ist wahrscheinlich“, das berichet die Deutsche Presseagentur.

Der venezianische Karneval zählt wegen seiner Masken, Tierkämpfe und Feuerwerke zu den berühmtesten der Welt. Seine Ursprünge gehen weit bis in das 12. Jahrhundert zurück.