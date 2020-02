Diese Idee ging mächtig nach hinten los: Ein Wanderer aus Bayern hat beim Versuch, seine Fäkalien zu verbrennen, in einem Wald in Tirol einen Brand ausgelöst. Der konnte erst nach Stunden gelöscht werden.

Bei längeren Wanderungen kommt es vor, dass man mal muss: Ob groß oder klein, wenn keine Toilette in Sicht ist, tut es auch der Gang in die Büsche. Doch bei diesem 32-jährigen Kletterer aus Bayern ging das gehörig schief.

Waldbrand in Österreich, weil Wanderer Fäkalien anzündet

Er zündete seine Fäkalien am Samstagmittag an – „was sich im ausgetrockneten Waldgebiet und dem beinahe strohartigen Waldboden als fataler Fehler erwies“, teilte die bayerische Polizei mit. Die Folge: Ein Waldbrand auf einer Fläche von 60 mal 60 Metern.

Ein Brand im Grenzgebiet zu Deutschland forderte heute sowohl die bayrischen als auch die Tiroler Einsatzkräfte! Im... Gepostet von BFV Reutte am Samstag, 22. Februar 2020

Und die Löscharbeiten in dem Gebiet bei Pinswang in Tirol waren ziemlich kompliziert: In dem unwegsamen Gelände habe die Feuerwehr Spezialgerät einsetzen müssen, zudem einen Hubschrauber aus Österreich sowie einen aus Deutschland. Erst nach Stunden sei der Brand gegen 18 Uhr gelöscht gewesen, so die Polizei.