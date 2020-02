Flugbegleiter arbeiten hart, um den Passagieren einen guten Flug zu bereiten. Störenfriede können sie nicht gebrauchen. Eine Stewardess verrät, welche Fluggäste ihr die liebsten sind – und was gar nicht geht.

„Ich persönlich mag besonders Passagiere, die an ihre Mitreisenden denken“, sagt Nathalie. Deshalb sei es besser, nur Gepäckstücke in den dafür vorgesehenen Maßen mitzubringen, um diese unter dem Vordersitz zu verstauen: „Somit können die oberen Ablagen für Jacken und Mäntel freigehalten und ein schnelleres Einsteigen für alle weiteren Gäste gewährleistet werden. Das erspart letztlich auch uns Flugbegleitern Stress.“

Nach einem freundlichen „Hallo“ zwischen Fluggast und Crew warten oft einige Stolpersteine beim Verstauen des Gepäcks. Sperrige Trollis passten meist nicht in die obere Ablage. Trotzdem versuchen viele Reisende, ihre Koffer hineinzuquetschen. Das nimmt unnötig Zeit in Anspruch.

Was aber macht einen „guten“ Passagier aus? Flugbegleiterin Nathalie Hens hat es dem reisereporter verraten.

In einem Flugzeug müssen viele Menschen, die sich nicht kennen, auf engstem Raum miteinander auskommen. Manchmal kommt es da zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Passagieren, beispielsweise wegen des Zurückstellens der Sitzlehne .

Ein vorbildlicher Passagier reicht den Flugbegleitern seinen Müll

Sobald alle Urlauber Platz genommen haben und die Maschine an Flughöhe gewonnen hat, startet der Bordservice. Das sorgt immer für reichlich Abfall, der aber nicht auf dem Boden landen sollte. „Ein vorbildlicher Passagier wirft Zeitungen oder Müll nicht auf dem Boden, sondern reicht ihn den Flugbegleitern beim Einsammeln der Abfälle an“, sagt Nathalie. „So schaffen wir es, das Flugzeug so schnell wie möglich für den darauffolgenden Flug vorzubereiten.“

Denn was viele Urlauber nicht wissen: Die Flugbegleiter sind unter anderem dafür verantwortlich, dass der Flieger gesäubert wird. Nathalie: „Auch die nächsten Gäste sollen sich wieder wohl an Bord fühlen und ebenfalls einen sauberen Sitzplatz vorfinden. Das liegt mir am Herzen.“

Das ist die Zauberformel für ein friedliches Miteinander im Flugzeug

Fazit: „Die Zauberformel ist ein höflicher, rücksichtsvoller und respektvoller Umgang miteinander“, so die Flugbegleiterin. Halten sich alle an diese kleinen Tipps, steht einem entspannten Flug eigentlich nichts mehr im Weg.

Und was ist, wenn sich mal ein Passagier daneben benimmt? Im äußersten Fall ist die Crew dazu berechtigt, diesen vom Flug auszuschließen und aus der Maschine zu werfen.

Aus diesen Günden könnten dich Flugbegleiter aus dem Flugzeug schmeißen

Aber was müsste passieren, damit dies passiert? Flugbegleiter nannten gegenüber dem „Business Insider“ folgende fünf Dinge: