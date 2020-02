Eine schnelle Nachricht an die Liebsten, bevor das Flugzeug startet, dann muss der Flugmodus rein? Das ist bei der Airline Swiss nicht mehr nötig. Die Fluggesellschaft schafft den Flugmodus ab.

Telefonieren, simsen oder im eigenen LTE-Netz surfen ist in den meisten Flugzeugen verboten. Passagiere müssen vor dem Start den Flugmodus einschalten, damit die Geräte an Bord nicht gestört werden. In jeder Sicherheitseinweisung wird noch einmal explizit auf das Ausschalten hingewiesen.

Swiss Air Lines schafft Flugmodus ab

Nicht so bei der Airline Swiss: Die nationale Fluggesellschaft der Schweiz hat nach eigenen Angaben den Flugmodus nun abgeschafft. Urlauber dürfen seit dem 1. Februar ohne Flugmodus fliegen. Möglich macht das eine neue Zertifizierung.

Das heißt, Smartphones und Tablets dürfen während des gesamten Flugs eingeschaltet sein und Nachrichten empfangen. Telefonieren dürfen Passagiere auf einigen Langstreckenverbindungen.