Eigentlich ist es ganz einfach: Du steigst an Ort A ins Flugzeug und an Ort B wieder aus. Dazwischen tun sich aber viele soziale Fallstricke auf. Der reisereporter klärt zehn Fragen des guten Benehmens.

1. Einfach die Armlehne im Flieger beanspruchen

Relativ verbreitet ist die Ansicht, dass derjenige auf dem mittleren Sitz Anspruch auf beide Armlehnen hat – als Entschädigung dafür, dass die Person am Fenster sich an selbiges anlehnen kann und die Person am Gang ihre Beine dorthin ausstrecken kann.

2. Flugzeug-Sitzlehne zurückklappen, ohne zu fragen

In der Reihe „Planeguages“ machte die Airline auf Verhalten aufmerksam, das im Flugzeug so gar nicht geht. Neben dem Domino-Effekt des Zurücklehnens zählt dazu auch der zuvor erwähnte Kampf um die Armlehne .

Diese Thematik hat kürzlich online zu einer hiztigen Diskussion geführt: Ist es okay, einfach seine Rückenlehne nach hinten zu stellen ? Die US-Airline Delta findet, dass Passagiere zwar ein Recht darauf haben, sich während des Fluges zurückzulehnen. Allerdings sollten sie die anderen Passagiere vorher unbedingt fragen, ob dass für die in Ordnung ist.

3. Kopfhörer tragen, während du mit Flugbegleitern sprichst

4. Zu den Service-Zeiten aufs Flugzeugklo gehen

Bei der Verteilung von Menüs und Drinks droht auch ein anderes Problem: Du musst eigentlich ganz dringend auf Toilette, aber jetzt versperrt der Service-Trolley den Weg. Horch nochmal in dich (und in deine Blase): Kannst du noch ein paar Minuten warten? Dann tu dir, den Flugbegleitern und den Menschen mit Gangplatz einen Gefallen und warte, bis der Gangway wieder frei ist.

5. Deinen Sitzplatz im Flugzeug zumüllen

Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du dich im Flugzeug so wohl wie zu Hause fühlst. Dann solltest du dich – in einigen Fällen – auch so verhalten, wie du es dort tun würdest. Da lässt du deinen Müll vermutlich nicht einfach auf dem Boden oder auf dem Sofa liegen.

Im Flugzeug kannst du leere Becher oder Snackverpackungen zwar kurz in der Tasche am Vordersitz verstauen. Die solltest du aber schnell in die Müllbeutel schmeißen, mit denen Flugbegleiter regelmäßig durch den Gang gehen. Und sollte nach der Landung noch Müll an deinem Platz sein, nimm ihn doch einfach mit und entsorge ihn spätestens am Flughafen im Mülleimer.