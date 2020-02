Noch gleitet sie an der Küste Usedoms entlang, bis die letzten Konturen entschwinden. Unter Deck duftet es nach Friesentee, es ist wohlig warm. Die steife Ostseebrise muss draußen bleiben, bis das Ziel wie ein kleiner Punkt in der Ferne auftaucht: die Greifswalder Oie.

Lost Place Greifswalder Oie: Eine Insel voller Geschichte

Zu DDR-Zeiten war die Greifswalder Oie Sperrgebiet. NVA-Soldaten waren hier stationiert und lauschten Richtung Westen. Heute erzählen nur verfallene Gebäude von einst: eingestürzte Garagen, in denen die Abhörfahrzeuge geparkt waren, alte Maschinenhallen, Bunkerreste. Ein Paradies für Fans von Lost Places.

Nur noch Ruinen erinnern an die einstigen Abhöreinrichtungen zu DDR-Zeiten. Foto: Jasmin Kreulitsch

Raketenwissenschaftler des Dritten Reiches testeten auf der Insel die erhoffte Wunderwaffe V1. Heute sind auf der Greifswalder Oie die Vögel an der Macht. Seit 1990 betreibt der Verein Jordsand einen der wenigen ganzjährig besetzten Außenposten.

Pro Jahr beringen Vogelkundler etwa 20.000 Vögeln und 166 Vogelarten. Neben ihnen leben auch immer wieder Zivis und Jugendliche auf der Oie, die ein ökologisches Jahr absolvieren.

Greifswalder Oie: geöffnet für Besucher

Eben weil die Greifswalder Oie so klein ist, hat man sie schnell umrundet. Die Wege führen über grüne Wiesen und durch saftig grüne Wälder. Plötzlich riecht es intensiv nach Knoblauch; an einer Stelle im Wald wächst so viel Bärlauch, dass man sich in einem italienischen Restaurant wähnt und nicht auf einer einsamen Insel.

Neben Vogelkundlern kommen auch Bärlauch-Fans voll auf ihre Kosten. Foto: Jasmin Kreulitsch

Zwischendurch ertönt ein lautes „Mäh“. Denn nicht nur Vögel leben auf der Greifswalder Oie, sondern auch rund 100 Rauwollige Pommersche Landschafe.

Da die Insel über mehrere Jahrzehnte nicht landschaftlich bewirtschaftet war, bestand die Gefahr, dass die Flächen verbuschen und von Wald bedeckt werden. Die Beweidung durch die Schafe soll einen Ausgleich schaffen.

Schafe erledigen einen wichtigen Job auf der Insel. Foto: Jasmin Kreulitsch

Spektakulärer Ausblick vom Leuchtturm über die Oie und die Ostsee

Das Highlight – sprichwörtlich! – befindet sich am Ende des Weges. Hier thront stolz der östlichste deutsche Leuchtturm, der 38,6 Meter hoch ist. Und es gibt noch einen Superlativ: Der Leuchtturm ist der lichtstärkste Leuchtturm in Mecklenburg-Vorpommern und der einzige mit linksdrehendem Licht.

Der östlichste Leuchtturm Deutschlands steht auf der Greifswalder Oie. Foto: Jasmin Kreulitsch

Es sendet alle 3,8 Sekunden einen Blitz von 0,2 Sekunden Dauer aus. Besucher der Insel dürfen bis an die Spitze klettern, insgesamt 176 Stufen sind zu erklimmen. Dann zeigt sich die Schönheit der Oie mit voller Wucht.

Wie ein Gemälde mit sattgrünen, hellblauen und wolkenweißen Farben breitet sich die Greifswalder Oie und die Weite der Ostsee unter einem aus, jeder Augenblick ist ein neues Staunen.

Nach zwei Stunden tutet auf der „MS Seeadler“ ein Horn. Abfahrt nach Peenemünde, alle an Board. Nur die Ornithologen dürfen bleiben, und ihre Freunde, die Vögel.