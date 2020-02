Schneemangel: Skigebiet in Pyrenäen beendet Saison

Eigentlich läuft noch die Hochsaison, doch in Le Mourtis in den französischen Pyrenäen ist es – wie vielerorts – viel zu warm für die Jahreszeit. Das gebliebte Skigebiet zieht nun Konsequenzen – und schließt.

Zehn Grad Celsius – und das im Februar. Der mildeste Winter in Frankreich in 120 Jahren schockt den Tourismus des Landes: Normalerweise kommen zu dieser Jahreszeit Tausende Urlauber, um sich in den Skigebieten austoben. Doch das ist dieses Jahr anders – denn es mangelt an Schnee.