Das Warten hat ein Ende: Die neunte Episode der „Star Wars“-Saga kommt in die Kinos! Wie bereits die vorherigen Filme wurde auch für „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ rund um die Welt gedreht. An Orten, die durch ihre spektakuläre Landschaft an fremde Welten erinnern.

Insgesamt wurde an mehr als 50 Drehorten auf der ganzen Welt gefilmt. Eine große Rolle spielt bereits seit Episode I Tunesien – so diente zum Beispiel die Ortschaft Tataounie als Kulisse für Szenen auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Und in fast jeder Episode kamen neue Länder dazu.

Karte: Die berühmtesten „Star Wars“-Drehorte

Auf der „Star Wars“-Karte erfährst du, wo die Episoden I bis IX gedreht wurden, wie der Heimatplanet von Chewbacca aussieht, auf welchem Schloss Padmé und Anakin heiraten und wo Rey das erste Mal auf Luke Skywalker trifft.

Neue Drehorte für „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“

Zwar wurden große Teile von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ im Studio produziert, aber es wurde auch an realen Schauplätzen gedreht. Das Portal „Travelcircus“ hat vier Orte gefunden, die in Episode IX als Kulisse genutzt wurden.

„Rest and Be Thankful“ ist ein historischer Bergpfad in Schottland. Auf den grünen Hügeln in der Grafschaft Argyll begannen die Dreharbeiten im Juni 2018. Den Pass nutzten Wanderer und Viehtreiber bereits vor dem Ausbau zum befestigten Weg im 18. Jahrhundert.