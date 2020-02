„Diamond Princess“: Erste Passagiere dürfen von Bord

In den kommenden Tagen sollen Passagiere die „Diamond Princess“ freiwillig verlassen dürfen – müssen dann aber an Land zunächst in einer Quarantäne-Unterkunft bleiben.

Elf negativ getestete Passagiere hätten das Schiff am Freitag bereits verlassen, berichtet das dänische Radio „ DR “. Alle seien 80 oder älter. Bis zum Ende der Quarantäne am 19. Februar sollen sie in der bereitgestellten Unterkunft bleiben.

Am Donnerstag wurden 44 neue Fälle an Bord bestätigt, damit steigt die Zahl der infizierten Passagiere und Crew-Mitglieder auf insgesamt 218. 40 der neuen Fälle sind 70 Jahre alt oder älter. Von den Passagieren, die bislang in Krankenhäuser gebracht wurden, zeigten fünf schwerwiegende Symptome, berichtet die „ Japan Times “. Einige müssten künstlich beatmet werden und befänden sich auf der Intensivstation.

So vertreiben sich die Passagiere die Zeit während der Quarantäne

Die meiste Zeit müssen die Passagiere in ihren Kabinen ausharren. Manchmal dürfen sie aber an Deck frische Luft schnappen, zum ersten Mal war das am vergangenen Sonntag der Fall. Auf dem Twitter-Account „quarantinedondiamondprincess“ zeigen Gäste ihr Leben an Bord. In einem aktuellen Video ist zu sehen, dass die Passagiere mit Mundschutz ausgestattet an Deck gehen durften. „Gestern hatten wir keine Chance, rauszugehen“, heißt es zu den Aufnahmen:

Day 10: Happy Valentine’s Day. No chance to go outside yesterday, so today feels good. #quarantine #diamondprincess pic.twitter.com/dQZBHujn7H — quarantinedondiamondprincess (@quarantinedond1) February 14, 2020

Weil die Passagiere viel Zeit in den Kabinen verbringen, werden einige ganz schön erfinderisch, um es sich so angenehm wie möglich zu gestalten. So hat sich ein Paar vor wenigen Tagen Wein per Drohne aufs Schiff bestellt. Weil heute Valentinstag ist, wollen sie mit einer Flasche Sekt anstoßen. Und mit Gesichtsmasken und Fitnessprogramm über den Fernseher versuchen sie die Zeit bestmöglich zu nutzen:

Today I spoke to Mum and Dad and they were feeling a bit frustrated and had enough so it was time to get their rumba on to beat the blues. Go Mum ????????❤️ #emandcolleentravel #quarantined #diamondprincess #dance #zumba #cabinfever Gepostet von Em and Colleen Travel am Freitag, 14. Februar 2020

Ein besonderes Angebot machte dieser Tage außerdem eine US-Webcam-Streaming-Plattform: Das Unternehmen „CamSoda“ soll kostenlose Zugänge für die Menschen an Bord der „Diamond Princess“ verschenken. Damit können sie gratis die Live-Pornos anschauen. Das berichtet unter anderem die „New York Post“.

Wie kam es zur Quarantäne der „Diamond Princess“?

Am 20. Januar war ein Gast aus Hongkong in Yokohama zu einer Kreuzfahrt mit der „Diamond Princess“ gestartet. Sechs Tage, nachdem er am 25. Januar in Hongkong von Bord gegangen war, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Am 4. Februar wäre für die aktuellen Passagiere die Kreuzfahrt geendet, stattdessen harren sie seitdem allerdings in Quarantäne aus. Diese soll nach derzeitigem Stand bis zum 19. Februar anhalten.