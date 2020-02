Ein Hilton-Hotel in China – die Hotelkette muss 150 Unterkünfte in China wegen des Coronavirus schließen.

Die Hotels seien auf Anweisung der örtlichen Behörden geschlossen worden – und bleiben so lange dicht, bis der Ausbruch abgeklungen ist. In einigen Anlagen befänden sich zwar derzeit noch einige Gäste und medizinische Fachkräfte, doch die Kette nehme keine neuen Reservierungen mehr entgegen, heißt es vom Unternehmen

Hilton-Hotels in China machen 2,7 Prozent des Unternehmensgewinns aus

Die Hotelkette hat vier Hotels in Wuhan, 225 in Greater China und 6.110 in weiteren 119 Ländern. Laut Nassetta machen die Anlagen in China 2,7 Prozent des Hilton-Gewinns ausmachen.

Hotels in China bleiben wegen des Coronavirus leer

Die gesamte Hotelbranche in China leidet unter dem Coronavirus: Durchschnittlich sind acht von zehn Zimmern leer, das berichtet die „South China Morning Post“ mit Verweis auf Zahlen der U.S.-amerikanischen Datenanalyse-Firma STR. Die Auslastung in großen Städten sei am 26. Januar auf 17 Prozent gesunken – und das trotz der stattfindenden Neujahrsfestivitäten in dem Land. Am 14. Januar habe sie demnach noch bei 70 Prozent gelegen.

Sprunghafter Anstieg der Coronavirus-Fälle

Die Anzahl der Coronavirusfälle in China ist derweil drastisch angestiegen: Mehr als 14.800 neuen Fälle kamen hinzu, insgesamt sind nun 48.208 Fälle bekannt. Mehr als 1.300 Menschen starben.