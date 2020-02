Sturm und Regen: Mallorcas Stränden geht der Sand aus

Der Strand in S’Amarador sieht aktuell nicht mehr ganz so idyllisch aus – Mallorcas Strände schrumpfen.

Während am Strand von Sa Coma mehr als die Hälfte des Sandes fehlt, liegen die Badebuchten von Santanyí nahezu komplett frei. Urlauber finden hier derzeit lediglich Algen, Seegras und Steine vor, wie die „ Mallorca-Zeitung “ berichtet.

20 Strände haben wenig bis gar keinen Sand mehr

Weitere betroffene Strände liegen in Manacor, Son Servera, Felanitx, Capdepera, Sant Llorenç und Pollença. Um alle insgesamt 20 Strände bis zum Saisonbeginn in zwei Monaten wieder mit Sand zu bestücken, bräuchte man mehrere Tausend Kubikmeter Sand.

Der Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf rund elf Millionen Euro – und durch den Klimawandel gibt es immer häufiger entsprechende Stürme. Die Gemeinden hoffen nun auf die Hilfe von Madrid, damit die Touristen ihren Sommerurlaub nicht auf einem traurigen Steinstrand verbringen müssen.

In Palma gibt es zwar noch Sand, aber dort müssen Touristen in Zukunft Benimmregeln unterzeichnen. Wieso, haben wir in diesem Stück erzählt.