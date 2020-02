Die Passagiere hatten sich auf eine entspannte zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt gefreut. Doch stattdessen gab’s Norovirus-Alarm auf der „Caribbean Princess“. Das Schiff der Princess Cruises brach die Kreuzfahrt daraufhin ab, es kehrt nach Port Everglades zurück.

Inzwischen sind nach einem Bericht von „USA Today“ 299 Passagiere und 22 Crew-Mitglieder krank und klagen über Brechreiz und Durchfall. Das Magazin beruft sich dabei auf Zahlen der US-Behörde „Centers for Disease Control and Prevention“. Das Kreuzfahrtschiff hat Platz für 3.142 Passagiere und 1.200 Crew-Mitglieder.

Das Schiff wird am Donnerstag in Port Everglades erwartet – die Behörden von Trinidad und Tobago hatten der „Caribbean Princess“ wegen des Krankheitsausbruchs das Einlaufen verweigert. „Dies ist eine höchst ungewöhnliche Entwicklung, und wir können die Enttäuschung unserer Gäste nachvollziehen“, so die Reederei in einer Erklärung, die „USA Today“ vorliegt.