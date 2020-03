Ebenfalls in diese Kategorie fällt der Döner mit „extrascharf“ und vielen Zwiebeln. Eine Light-Variante des Kebabs hingegen kannst du sogar an Bord erwerben: Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen bietet die deutsche Fluggesellschaft Eurowings die Spezialität an. Allerdings ohne Tsatsiki und Zwiebeln.

Im Flugzeug gilt das gleiche wie in der U-Bahn oder im Zug: Nimm Rücksicht auf deine Mitreisenden. Auch wenn der Cheeseburger oder die Thunfischpizza noch so lecker sind, denk immer daran, dass die gesamte Kabine dein Essen mitriechen muss.

Keinen mitgebrachten Alkohol an Bord trinken

Viele Passagiere gönnen sich an Bord gern ein Bier oder einen Wein. Aber: Sie sollten unbedingt nur auf Alkoholika aus dem Angebot der Airline zurückgreifen. Mitgebrachte Getränke, egal ob von zu Hause oder aus dem Duty-free-Bereich, dürfen in der Luft nicht getrunken werden.

So schreibt etwa Easyjet in seinen Gepäckrichtlinien: „Es ist streng untersagt, an Bord Alkohol zu trinken, der nicht an Bord des Flugzeugs gekauft wurde. Wer an Bord seinen eigenen Alkohol konsumiert, kann strafrechtlich verfolgt werden.“

Im Flugzeug solltest du nur Alkohol trinken, der an Bord angeboten wird. Selbst mitgebrachte alkoholische Getränke sind verboten. (Symbolfoto) Foto: imago/Science Photo Library

Allergene in mitgebrachtem Essen

Nüsse und Schalenfrüchte sind ein beliebter Snack. Da die Luft an Bord aber gefiltert und wieder aufbereitet wird, können andere Passagiere allergisch auf deine mitgebrachten Nüsse reagieren. Einige Airlines haben das Mitbringen von (Erd-)Nüssen bereits untersagt.