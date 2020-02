Sonne, Entspannung, Tänze, Tequila – da knistert die Stimmung. In Guadalajara in Mexiko können Urlauber sich ihren Trieben hingeben: Sex in der Öffentlichkeit ist legal. Es gibt nur eine Einschränkung...

Bisher durfte man in Guadalajara nicht einmal küssen, jetzt ist sogar Sex in der Öffentlichkeit erlaubt.

Davor war sogar Küssen verboten. Doch weil die Ordnungsbeamten in der 1,9-Millionen-Einwohner-Stadt damit so viel zu tun hatten, kam es jetzt zu einer Gesetzesänderung, berichtet unter anderem „ Cosmopolitan “. Erlaubt ist jetzt nicht nur Knutschen, sondern auch Exhibitionismus und Geschlechtsverkehr. Allerdings mit einer Einschränkung: Andere Menschen dürfen sich nicht gestört fühlen. Es empfiehlt sich also, ein ruhiges Plätzchen zu suchen.

Wortwörtlich heiße es in Artikel 14 der Satzung des Öffentlichen Rechtes: „Sexuelle Handlungen oder Exhibitionismus sexueller Natur auf öffentlichen Plätzen, unbebauten Grundstücken, in Fahrzeugen oder an privaten Orten in der Öffentlichkeit gelten dann als Ordnungswidrigkeiten, wenn ein Bürger ein Eingreifen der Polizei verlangt“, heißt es in der Änderung des Artikels 14 der Statuten der Guten Regierung“, das zitierte „NBC Bay Area“.

Die mexikanische Großstadt im Westen des Landes gilt auch als Silicon Valley Mexikos, denn es handelt sich um einen alten Industriestandort. Dennoch ist die Stadt bei Touristen beliebt – zum einen der Traditionen wegen, zum anderen aber auch wegen Bauwerken wie Hospicio Cabanas, einem Krankenhaus, das Unesco-Weltkulturerbe ist, oder der Catedral Metropolitana aus dem 16. Jahrhundert.