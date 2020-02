Der sicherste Platz im Flugzeug ist in der Mitte ganz hinten. Bei einem Flugzeugabsturz ist dort die Überlebenschance am größten.

Anfang Februar sorgten dramatische Bilder aus Istanbul für Entsetzen: Eine Boeing 737 war nach der Landung von der Landebahn geschlittert, hatte Feuer gefangen und war zerbrochen. Drei Menschen starben. Solche Unglücke sind extrem selten, ein Unfall mit Todesfolge kommt statistisch gesehen nur bei einem von fünf Millionen Flügen vor. Statistiken zeigen auch, welcher Sitzplatz im unwahrscheinlichen Fall der Fälle der sicherste ist.

Diese Plätze im Flugzeug sind die sichersten

Beinfreiheit, besserer Service, leckeres Essen und ein schneller Ausstieg – die besten Plätze in der Maschine scheinen die in der ersten Klasse zu sein. In puncto Luxus stimmt das auch, aber: Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz zu sterben, ist dort fast am höchsten. Das geht aus einer Studie der Universität von Greenwich hervor, die Flugzeugabstürze aus 35 Jahren untersucht hat.

Demnach liegt die Sterberate im Fall eines Unglücks im Vorderbereich bei 38 Prozent. Nur in der Mitte ist diese mit 39 Prozent höher. Statistisch gesehen am sichersten sind die Plätze im hinteren Bereich des Fliegers. Die Sterberate liegt dort bei 32 Prozent.