Nordsee und Ostsee erinnern an Ferien von früher, wie alte Vertraute, die man gut kennt und immer wieder mal trifft. Viele, die früher alljährlich mit ihren Eltern an die deutschen Küsten fuhren, kommen heute wieder. Eben weil es sich anfühlt, als wäre es eine Rückkehr in ein vergangenes Zuhause.

1. Auf dem Wasser: Auf Mini-Kreuzfahrt ab Kiel

Dann startest du in Kiel, verbringst einen relaxten Seetag, legst am nächsten Tag in Oslo, Kopenhagen oder Göteborg an und hast Zeit, die jeweilige Stadt zu erkunden. Zurück geht es im gleichen Tempo – und du hast in einer halben Woche eine ordentliche Prise der „neuen deutschen Welle“ inhaliert.

Das Meer zeigt sich dir von einer völlig anderen Seite, wenn du auf dem Wasser bist und nicht am Strand liegst. Kiel als Tor zur Ostsee fertigt extrem viele Kreuzfahrtschiffe ab. Aber was wäre, wenn du nicht wochenlang in See stichst und Nord- und Ostsee nur erste Stationen eines langen Trips sind, sondern du nur für ein paar Tage lang eine Auszeit auf den Wellen nimmst? Sogenannte Micro-Kreuzfahren boomen – und touren auch häufig durch Nord- und Ostsee.

2. In der Natur: Beim Urlaub in den Kieler Förden

Auch heute noch ist es eine beliebte Location und ein Ziel für Urlauber. Lifestyle und Ruhe gibt es in Strande auf der Halbinsel Dänischer Wohld. Strande hat den nördlichste Hafen der Kieler Außenförde und lockt vor allem wegen der guten Restaurants. Vom Fischbrötchen am Strand bis zum Sternemenü im Yachtclub ist hier alles möglich.

Warum aber nur durchfahren und nicht Halt machen? Warum nicht in der malerischen Landschaft der Kieler Förde Urlaub machen und vom Strand aus dabei zusehen, wie Hunderte Kreuzfahrtschiffe an dir vorbeiziehen?

Die Reise vom deutschen Festland in die Ostsee und weiter in den Norden startet fast immer in Kiel. Der Weg führt über die 17 Kilometer lange Kieler Förde, die durch Gletscherbewegungen in der letzten Eiszeit entstanden ist. Der Nord-Ostsee-Kanal mit seinen Schleusen in Kiel-Holtenau ist berühmt, immerhin ist der Kanal eine der meistbefahrenen künstliche Wasserstraße der Welt.

3. Auf dem Rad: Bei einer Radreise durch Ostfriesland

Der frische Wind während der Fahrt bringt die salzige gesunde Luft von der See und mit stetigem Rückenwind rollen die Räder fast von allein. Das Radwandernetz in Ostfriesland ist rund 3.500 Kilometer lang und extrem abwechslungsreich: Die Routen führen vorbei an Wiesen und Deichen, an Kanälen, Parks, Gärten, Mühlen und Burgen.

4. Mit Nervenkitzel: Beim Betreten einer verbotenen Insel

Urlaub an der Ostsee verbindet man gerne mit beschaulicher Ruhe und gechillten Momenten, an Nervenkitzel denken die wenigsten. Dabei gibt es eine Insel in der Ostsee, die genau dafür steht – und die sogar den Beinamen „Die verbotene Insel“ trägt. Betreten war bisher strengstens verboten – und das seit über 80 Jahren! Denn die Halbinsel Wustrow in Mecklenburg-Vorpommern ist ehemaliges Militärgelände.

5. Auf dem Pferd: Beim Reiten am Ostsee-Strand

Lange Ausritte am Strand sind auch was für Nicht-Reiter. Foto: unsplash.com/ Austin Neill

Im Sommer kann es zwar voll werden, hier geht es dann um Rücksichtnahme auf Sonnenanbeter und Strandburgenbauer. Auf Seebrücken oder in den Städten haben Fußgänger immer Vorrang – und viele Orte limitieren auch das Reiten am Strand in der Hochsaison.

Und wieder erlebst du eine völlig neue Seite, wenn du am feinen Ostseestrand hoch zu Ross entlang der Wellen reistest. Falls du noch nie auf einem Pferd gesessen hast: Auch als Anfänger kannst du an einer geführten Tour teilnehmen und von den Profis lernen.

Hast du gewusst, dass es an der Ostsee mehr als 6.200 Kilometer Reit- und Fahrwege gibt? Das macht die Küste von Mecklenburg-Vorpommerns und auch Schleswig-Holstein zum idealen Ziel für einen Reiturlaub. Denn das Glück dieser Erde liegt auch an der Ostsee auf dem Rücken der Pferde.

6. In der Nacht: In den coolsten Betten der deutschen Küste schlafen

Vergiss Ferienwohnungen, Hotels oder Campingplätze. Ein völlig neues Feeling für die Nordsee erlebst du, wenn du alte Gewohnheiten ablegst – und dort eincheckst, wo das richtige Abenteuer auf dich wartet: in einem außergewöhnlichen Bett! Davon gibt es entlang der Nordseeküste viele, bleibt nur die Frage, wie spektakulär deine Nächte werden sollen.

In Spieka-Neufeld an der Wurster Nordseeküste kannst du neuerdings in Schlafhängematten direkt an der Wasserkante übernachten (etwa 20 Euro). In Otterndorf, Dangast und Bensersiel gibt es zu Betten umgebaute Strandkörbe (ca. 49 Euro). Das Dornumerland hat sich etwas Lustiges ausgedacht: Hier kannst du einen Zirkuswagen mieten. Die sogenannten Pipowagen stehen auf dem Campingplatz am Nordseestrand (etwa 80 Euro).

Falls du gerne surfst, solltest du die WattLodge in Norden anschauen. Highlight der Anlage ist das Tipi-Hostel, eine Indoor-Camping-Anlage in der Scheune mit Schlafmöglichkeiten für bis zu zwölf Personen (etwa 20 Euro). Wasser ist auch das Element der Hausbootnächte in Bremerhaven und Wilhelmshaven.

Hier schipperst du dich quasi in den Schlaf, denn dein schwimmendes Hotel ist immer in Bewegung (ca. 160 Euro). Oder soll’s doch eine Nacht in einem Leuchtturm sein? Dann fahr schnell nach Dagebüll und check im luxuriös umgebauten Leuchtturm mit Blick über den Deich ein (etwa 290 Euro)!