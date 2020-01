Coronavirus-Verdacht: 7000 Menschen auf Kreuzfahrtschiff in Quarantäne

Keiner der rund 7.000 Menschen darf von Bord – denn auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Smeralda“, das aktuell im Hafen von Civitavecchia in der Metropolitanstadt Rom liegt, hat eine chinesische Touristin Symptome wie Fieber und Atemprobleme.

Sie befindet sich im Bordkrankenhaus in Quarantäne, das berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ am Donnerstag. Ein Livestream der Zeitung „La Repubblica“ auf Youtube zeigt das im Hafen liegende Schiff.

Frau mit Fieber auf der „Costa Smeralda“ isoliert

Ein Ärzteteam des Nationalen Institutes für Infektionskrankheiten in Rom ist vor Ort und untersucht die Frau. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs, das Ehepaar soll aus der Chinesischen Sonderverwaltungszone Macau kommen und in der Stadt Savona in Ligurien an Bord gekommen sein. Anders als zunächst angenommen, hat der Ehemann offenbar kein Fieber.

Tests sollen nun zeigen, ob es sich um eine normale Grippe handelt oder ob die Frau sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Ergebnisse werden für den Nachmittag erwartet.