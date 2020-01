Dein Vorname hat unmittelbare Auswirkungen auf deine Persönlichkeit, da sind sich Namensforscher weltweit einig. Eigentlich nur logisch also, dass du auch anders reist, wenn du anders heißt. Das Online-Buchungsportal „Opodo“ wollte aber noch mal genauer wissen, was dein Name über dein Reiseverhalten aussagt, und hat die Kundendaten aus dem Jahr 2019 ausgewertet, wie „reisevor9“ berichtet.

Solltest du Michael, Thomas oder Andreas heißen, dann hast du nicht nur den häufigsten Namen unter erwachsenen Männern in Deutschland, sondern bist bei uns auch genau richtig. Laut Statistik buchen Männer mit diesen Namen nämlich die meisten Reisen. Aber auch Christian und Alexander reisen demnach gern – sie belegen Platz vier und fünf.

Und bei den Frauen? Hier sind es eben nicht die Frauen mit den in Deutschland häufigsten (erwachsenen) Vornamen, die gerne in den Flieger steigen. Statt Sabine, Susanne oder Petra heißen die weiblichen Reisefans Julia, Anna und Maria.

Klaus investiert ins Reisen, Laura geizt

Ein Michael verreist also gern. Aber ist er auch bereit, viel Geld für seinen Urlaub auszugeben? Glauben wir dem, was sein Vorname statistisch gesehen verrät, ist er weder Geizhals noch Krösus: Er liegt mit durchschnittlich 518 Euro pro Buchung im Mittelfeld. Klaus ist da anders. Er fliegt seltener, lässt sich den Wochenend-Trip oder den Pauschalurlaub im Süden dafür aber auch mal was kosten: Mit 571 Euro pro Buchung ist er Spitzenzahler.

Während Klaus sich wirklich was gönnt, geht eine Laura eher sparsam an die Reiseplanung. Sie gibt im Durchschnitt 350 Euro pro Buchung aus. Am liebsten reist sie zu Touristen-Hotspots wie Mallorca und London. In Deutschland ist Laura damit der Sparfuchs Nummer eins – nur in Italien gibt es aber noch einen größeren Geizhals: Giuseppe. Er gibt pro Urlaub nur 325 Euro aus.