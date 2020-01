1. Kreuzfahrt entlang der Pazifik-Küstenlinie

Bei einer Kreuzfahrt durch Kanada sind die Niagarafälle eindeutig ein Must See. Foto: unsplash.com / Edward Koorey

Grün bewachsene Berge, schroffe Felsküsten, hohe Gletscher – und dazu die unendliche Weite des Nordens: Eine Kreuzfahrt entlang der Pazifik-Küstenlinie von Kanada und Alaska ist ein einziges Abenteuer. Meist führt die Route von Vancouver nach Alaska vorbei an einer spektakulären Küstenlandschaft. Das Highlight ist die Fahrt durch die berühmte Inside-Passage in Kanada. Die gilt zurecht als eine der schönsten Fährpassagen der Welt.

Reise-Highlights: beeindruckende Nautrerlebnisse in Kanada, eisige Schönheit Alaskas, majestätische Gletscher in der Inside Passage

Premium-Schiff Serenade of the Seas

2. Island & Grönland: Kreuzfahrt zum Polarkreis

Oft sind es die entlegensten Ecken der Welt, von denen eine ganz besondere Faszination ausgeht. Im Falle von Grönland führt die Reise in das am dünnsten besiedelte Gebiet der Welt, wo sich Gletscher und Eisberge in gigantischen Formen und Höhen auftürmen.

Die Küstenlinie Grönlands erstreckt sich über 44.000 Kilometer – und ist damit etwa 4.000 Kilometer länger als der gesamte Erdumfang!

Die meisten Expeditionskreuzfahrten finden in Ostgrönland statt. Transatlantik-Kreuzfahrten legen meist in den südgrönländischen Städten Nanortalik und Qaqortoq an, manchmal auch in der Hauptstadt Nuuk. Eine der schönsten Routen kombiniert Island und Grönland.

In der richtigen Jahreszeit sin die spektakulären Lichterspiele deutlich zu sehen. Foto: unsplash.com / v2osk

Wer wollte nicht schon mal den Polarkreis sehen, arktischen Meeresluft schnuppern und die Mitternachtssonne bestaunen? Das alles kommt auf dich zu, wenn du die größte Insel der Welt und den zweitgrößten Inselstaat Europas via Schiff bereist.

Die Hauptinsel von Island ist zugleich die größte Vulkaninsel der Erde. Eine gängige Kreuzfahrtroute führt beispielsweise von Hamburg über Schottland nach Island und Grönland.

Beste Reisezeit: Die Hauptsaison ist von Juni bis Oktober, aufgrund der kurzen Sommer finden die meisten Kreuzfahrten zwischen Mitte Juli und Mitte August statt. Als beste Reisezeit für Nordlichter gilt Oktober bis März.

Preis: ab ca. 3.000 Euro