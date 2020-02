Am Teuk Chhou, der durch die Kleinstadt Kampot fließt, haben die Fischer neue Nachbarn bekommen: Immer mehr Touristen entdecken das Idyll am Fluss.

Doch das Plateau, einst Sommerfrische der französischen Kolonialherren und in den Neunzigerjahren einer der letzten Rückzugsorte der Roten Khmer, ist seit einiger Zeit eine große Baustelle. Chinesische Investoren lassen den Bokor Hill nach ihren Vorstellungen und mit dem Wohlwollen der Regierung umkrempeln. So wie es vielerorts im ganzen Land geschieht. Durch den Regenwald frisst sich in Serpentinen eine breite Straße, die auf den 1.080 Meter hohen Gipfel mit seiner fantastischen Aussicht zum neuen Casino-Luxushotel führt.

„Das ist geschütztes Gebiet. Eigentlich“, sagt Seewald und zeigt mit der Hand nach Nordwesten. Dorthin, wo sich in der Ferne in sattem Grün die Elefantenberge erheben. Sie sind Teil des Bokor-Nationalparks, hier leben nicht nur Wildelefanten, sondern auch Leoparden, Tiger und Malaienbären.

Bei seinem Aussteigertrip durch Indochina ist der gebürtige Nordhäuser im Jahr 2010 in der 55.000 Einwohner zählenden Stadt gelandet. Auf Anhieb hat er sich in sie verliebt – und ist geblieben. Seit fünf Jahren bietet Seewald, der in Kampot die Sprache der Khmer erlernt hat, Touren auf dem Teuk Chhou an. Wir passieren die beiden Brücken, die West- und Ostufer verbinden, jetzt wird der Fluss Teil einer faszinierenden Landschaft. Es geht vorbei an Mangroven, ein Adler zieht seine Kreise. Man könnte sich im Paradies wähnen.

In kurzer, durch die Sonne verblasster Hose heißt der Mann aus Deutschland uns in Kampot willkommen, der verschlafenen Provinzhauptstadt mit dem Charme der französischen Kolonialzeit. Der Teuk Chhou, der auch Kampot Bay River genannt wird, durchschneidet den Ort und bildet seine Lebensader. Und für Seewald ist er das Revier, in dem er sein Leben lebt. Leinen los zur Fahrt flussaufwärts – mit dem Deutschen als Begleiter, der Land und Leute inzwischen so gut kennt, als sei er hier groß geworden.

Es ist Mittagszeit, und wir haben uns bei Großmutter Orn niedergelassen, einem Lokal direkt am Strand. Das Badevergnügen im lauwarmen Meer mit dem für die Tropen typischen Blau hat hungrig gemacht. Es gibt Gemüse, Fisch und Hühnerfleisch in unterschiedlichen Variationen – alles frisch zubereitet, preiswert und lecker. Einfache Küche kann so fantastisch sein.

In den 70 Bungalows, die in Sichtweite vom Sunset Beach für 10 bis 25 Dollar pro Tag zu mieten sind, gibt es am Abend nur für vier Stunden elektrischen Strom. Gegen 22 Uhr, wenn der Generator verstummt, wird es zappenduster auf dem zwei Quadratkilometer großen Eiland. Mal abgesehen vom Licht der Sterne, die einen nachts in ihren Bann ziehen.

Den Sandstrand, den man fast für sich allein hat, die Hängematte unter Palmen und die Bambushütte mit dem Dach aus Zweigen, in der einen um 5 Uhr morgens der Hahn mit seinem Kikeriki aus dem Schlaf holt. Gleich dahinter der Dschungel mit den für europäische Ohren so befremdlichen tierischen Geräuschen.

Sei’s drum: Es gibt zum Glück einen zweiten Motor, und der tuckert während der halbstündigen Überfahrt vom Küstenort Kep zur Kanincheninsel so munter vor sich hin, dass an Bord das eigene Wort kaum zu verstehen ist. Der andere bleibt stumm und dient wohl nur dazu, das Boot in Balance zu halten.

Auch das Gesicht des Teuk Chhou hat sich gewandelt: hier ein Resort unmittelbar am Ufer, da das nächste. „Als ich hierhergekommen bin, gab es das alles noch nicht“, sagt Seewald. Jetzt sind Touristen in Kanus auf dem Fluß unterwegs, und hinter den hölzernen Anlegestegen wird Party gemacht. Die Fischer, die in ihren Booten im Konvoi hinaus aufs Meer fahren und die unseren Gruß winkend erwidern, scheint das nicht zu stören.

Kampot hat sich sehr schnell verändert. nicht immer zum Vorteil. Björn Seewald, Auswanderer aus Deutschland

„Kampot hat sich sehr schnell verändert. Nicht immer zum Vorteil“, berichtet Seewald. Da gehe es um sehr viel Geld, und manches Geschäft sei so undurchsichtig wie das Wasser des Teuk Chhou in der Regenzeit.

Ziel vieler Gläubiger: Der Tempel Prasat Phnom in der Nähe von Takeo ist einer der ältesten des Landes. Foto: Norbert Fettback



Wir sind zurück in Kampot. Im noch stark französisch geprägten Viertel am Ostufer reiht sich Lokal an Lokal, jedes lohnt den Besuch. Nicht zu übersehen ist, dass an der Flaniermeile und in den Nebenstraßen einiges getan wird, um den verblichenen Glanz aufzupolieren. Die Kleinstadt bewahrt sich so ihren speziellen Reiz und versprüht beim Passieren der Cafés, Bars und Garküchen eine Romantik, die man nicht erwartet hat.

Zahl der Touristen ist überschaubar

Am Straßenrand hoffen Tuk-Tuk-Fahrer geduldig auf neue Fahrgäste; von überbordender Geschäftigkeit ist – anders als etwa im wuseligen Phnom Penh mit seinen ständig verstopften Straßen oder in Sihanoukville, wo man sich auf einer staubigen Großbaustelle wähnt – wenig zu spüren. Noch ist die Zahl der Touristen, die hierherkommen, überschaubar. Vom Ostufer aus, in Höhe des Provinzial-Museums, den Sonnenuntergang am gemächlich dahinfließenden Teuk Chhou zu verfolgen ist ein Erlebnis, das sich einbrennt in die Erinnerung.

Tempelinsel Phnom Da liegt an der Grenze zu Vietnam

Wasser bleibt unser Begleiter während der Reise durch Kambodschas Süden. Im Schnellboot geht es von Takeo über Kanäle zur Tempelinsel Phnom Da dicht an der vietnamesischen Grenze. Bei der einstündigen Fahrt durch das riesige Überschwemmungsgebiet des Mekong sehen wir Reisbauern, die mit der Hacke ihre Felder beackern; Fischer, die Netze ausgeworfen haben, stehen bis zur Hüfte im Wasser. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein.

Der Phnom-Da-Tempel, dessen Geschichte bis ins sechste Jahrhundert zurückreicht und der damit älter ist als das weltberühmte Angkor Wat, thront auf einem 50 Meter hohen Hügel. Am Eingang treffen wir auf zwei alte Frauen und eine Schar Kinder mit erwartungsfrohen Augen. Für eine kleine Geldspende wird eine Kerze angezündet. Hoffen auf bessere Zeiten.

Zu den steinernen Attraktionen dieser Region gehört der dem hinduistischen Gott Shiva geweihte Tempel Ta Prohm unweit des Tonle-Bati-Sees. Foto: Norbert Fettback



Nicht anders beim Tempel Ta Prohm auf der Halbinsel Tonle Bati, einer heiligen Stätte aus dem zwölften Jahrhundert. Auch hier wird Kambodschas wechselvolle Historie anschaulich. Am Eingang sehen wir eine Buddha-Statue; die Roten Khmer haben ihr vor Jahrzehnten den Kopf abgeschlagen. Damals, als aus dem Tempel ein Gefängnis wurde.

Davon wüssten inzwischen nur noch die wenigsten, sagt unser Begleiter Chum Sethor (51). „Über die Pol-Pot-Zeit redet man nicht gern. Daran wollen sich viele nicht erinnern.“ Doch auch steinerne Zeugen können sprechen. Und an denen fehlt es Kambodscha nicht.