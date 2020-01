Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, unterwegs auf den Flüssen Europas – das deutsche Start-up Ted Cruises will den Traum wahr machen. Wir waren mit der Kamera an Bord des Altersheim-Schiffes „FT Calea“.

Wie ihr künftiges Zuhause einmal aussehen wird, müssen sich die potentiellen Bewohner an diesem Tag der offenen Tür also größtenteils vorstellen. Die Einrichtung ihrer Kabine können sie mit einem Inneneinrichter individuell planen: Teppich, Gardinen, Möbel – sie entscheiden, womit sie sich wohlfühlen. Auch eigenen Möbel dürfen mit an Bord. „Der Lieblingssessel kann natürlich mit“, sagt Inneneinrichterin Sarah Rüskes von Pro Office im Gespräch mit dem reisereporter.

An rund 150 Tagen im Jahr wird die „FT Calea“ zwischen Köln und Bonn auf dem Rhein liegen. Allerdings nicht am Stück, denn immer wieder bricht das schwimmende Altersheim zu Kreuzfahrten über die Flüsse Europas auf. Das Konzept ist darauf ausgelegt, dass Freunde und Familie immer an Bord willkommen sind, ob für Tagesbesuche oder um Teilstrecken der Flusskreuzfahrten zu buchen.

Kennengelernt haben sich Thady und Ben – wie sollte es anders sein – auf einer Kreuzfahrt. Dort hat Thady Ben die ungewöhnliche Idee für ein schwimmendes Altersheim vorgestellt. 2011 ging der 23-Jährige das erste Mal an Bord, seitdem war er aber schon 97 mal auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Die Leidenschaft für diese Art des Reisend und der Pflegenotstand in Deutschland sind zwei Motoren, die das Duo in den letzten Jahren angetrieben haben, ihre Idee umzusetzen.

Auf der „FT Calea“ kümmert sich ein Betreuer um zwei bis drei Gäste – ein Schlüssel, der in anderen Einrichtungen kaum erreichbar ist. Kein Wunder, dass bei dem Team schon zahlreiche Bewerbungen von Altenpflegern eingegangen sind, die sich dort einen angenehmeren Arbeitsalltag erhoffen – und gleichzeitig unterwegs sein wollen.

Das kostet eine Kabine auf dem schwimmenden Altersheim

So eine Betreuung wünschen sich viele für ihre Zeit im Ruhestand. Man muss sie sich aber auch leisten können. Wer auf das Flusskreuzfahrtschiff ziehen will, muss zwischen 29.000 und 120.000 Euro für die Einrichtung der Kabine und die Renovierung des Schiffes zahlen. Dazu fallen monatlich mindestens 2.100 Euro Miete pro Person an (bei Doppelbelegung in der einfachsten Zimmerkategorie).

Trotzdem sind die Bewohner nicht bis ans Lebensende an das Schiff gebunden. Wer wieder ausziehen möchte, bekommt innerhalb von 15 Jahren nach Einzug die Anfangsinvestitionen anteilig erstattet. Wann die „FT Calea“ genau in See sticht, steht noch nicht fest. Bevor mit dem Umbauarbeiten begonnen wird, müssen sich für alle Kabinen Käufer gefunden haben. Sie zahlen erst, wenn die Renovierung beginnt und sicher ist, dass das Projekt auch tatsächlich umgesetzt wird.

FT steht für „Flusstraum“, Calea bedeutet „Glück voller Freude“. Ob ein Leben an Bord diesem Namen gerecht wird? Um das herauszufinden, müssen die zukünftigen Bewohner mutig sein und das Abenteuer Kreuzfahrt statt Altersheim wagen...