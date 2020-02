Auch das typische Holzinterieur vermittelt den Charme einer urigen Kneipe. Du solltest mit einer größeren Gruppe im Bier-Ferienhaus übernachten. In den neun Zimmern finden bis zu 30 Personen Platz. An dieser Theke kannst du dir dein Pils selbst zapfen:

Wenige Monate später schwappte das Phänomen nach Europa, in Schottland eröffnete das erste Craftbeer-Hotel . Hier hast du nicht nur über der Minibar einen Zapfhahn direkt im Zimmer, du musst sogar unter der Dusche nicht auf ein kühles Blondes verzichten – dank Kühlschrank in der Duschkabine.

Die Übernachtung mit dem Genuss eines Bieres zu verbinden – das liegt voll im Trend. Anfang 2018 eröffnete im amerikanischen Ohio das erste Bierhotel der Welt . Dort kannst du zum Beispiel mit einem Drei-Gänge-Biermenü in den Tag starten oder in einem Bier-Spa relaxen.

Viel Platz zum Kochen und Essen

Wie zu Hause gilt auch im Urlaub: Wer eine Bierverkostung gut überstehen möchte, sollte vorher eine gute Essensgrundlage geschaffen werden, daher bietet eine Küche Platz zum Kochen.

Anschließend könnt ihr an einem großen Esszimmertisch gemütlich zusammen essen. Falls euch an der Theke langweilig wird, könnt ihr euch in einem gut ausgestatteten Spiele-Zimmer inklusive Billard- und Kickertisch die Zeit vertreiben. Oder es geht in den Whirpool im Gartenhaus.