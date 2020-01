Flug LH460 war auf dem Weg von München nach Miami – doch über dem Atlantik drehte die Lufthansa-Maschine um. Grund dafür: Die Piloten meldeten einen Luftnofall.

Nach Angaben der Airline soll im Frachtraum des Airbus A380-800 der Feueralarm angesprungen sein, das sagte ein Lufthansa-Sprecher dem reisereporter.

Feuer im Frachtraum? Piloten von Lufthansa-Airbus landen in Paris

Foto: flightradar24.com (Screenshot) Der Airbus A380 war gut zwei Stunden in der Luft, als es eine Feuermeldung im Frachtraum gab.

Die Maschine war um 12.45 Uhr in München gestartet und zum Zeitpunkt des Luftnotfalls etwa zwei Stunden in der Luft. Sie soll in Paris am Flughafen Charles de Gaulle landen.

Wie ernst der Vorfall ist, ob es also tatsächlich ein Feuer gibt oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt, sei noch unklar, so der Airline-Sprecher. „Aber die Piloten nehmen eine solche Meldungen sehr ernst.“