1. Fallschirmsprung-Simulator

Aus einem Flugzeug zu springen ist nichts für jedermann. Manche wollen einfach nur schweben, ohne zu springen. Auf vier Schiffen der Royal Caribbean International – „Quantum of the Seas“, „Anthem of the Seas“, „Ovation of the Seas“ und „Spectrum of the Seas“ – kannst du die Schwerkraft überwinden.

Total abgefahren: Im Fallschrimsprung-Simulator hast du keinen Boden unter den Füßen, dir weht der Wind ins Gesicht und du schwebst schwerelos in der Luft.