Bisaccia, im Süden der Region Kampanien in Italien, ist eine malerische Kleinstadt, die auf zwei Hügeln inmitten eines Waldes liegt – und dringend neue Einwohner sucht. Dort leben derzeit nur 3.800 Menschen. Das liegt vor allem an einer Reihe von Erdbeben in den 1980er-Jahren, von denen sich der Ort nie ganz erholen konnte.

Viele der Gebäude sind mittlerweile heruntergekommen, die Fenster sind zerbrochen und überall wuchern Pflanzen. Trotzdem hat die idyllische Stadt, die früher für ihre Woll- und Handwerkskunst bekannt war, 90 Häuser auf den Markt gebracht – für jeweils nur einen Euro. Möglichst viele Menschen sollen nach Bisaccia ziehen und dem verschlafenen Ort neues Leben einhauchen.

Kauf ein Haus für einen Euro – mit Freunden oder Familie